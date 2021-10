W. Brytania: Królowa nie przyjęła nagrody dla seniora roku; uważa, że nie spełnia kryteriów

Brytyjska królowa Elżbieta II w tym roku skończyła 95 lat, lecz cały czas jest młoda duchem. Jak podały we wtorek brytyjskie media, monarchini "grzecznie, ale stanowczo" odmówiła przyjęcia nagrody dla seniora roku, ponieważ uważa, że nie spełnia kryteriów.

Gyles Brandreth, przewodniczący kapituły przyznającej nagrodę Oldie of the Year, latem napisał do list do prywatnego sekretarza królowej Edwarda Younga z pytaniem, czy monarchini przyjęłaby wyróżnienie.

"Jej Wysokość wierzy, że mamy tyle lat, na ile się czujemy, w związku z czym Królowa nie uważa, by spełniała stosowne kryteria, aby móc przyjąć wyróżnienie, i ma nadzieję, że znajdzie Pan bardziej godnego odbiorcę" - napisał Young w odpowiedzi. Jego list zamieszczono w najnowszym numerze miesięcznika dla seniorów "The Oldie Magazine", który od prawie 30 lat przyznaje nagrodę.

Tegoroczne wyróżnienia, które we wtorek po południu wręczono w londyńskim hotelu Savoy, otrzymali prowadząca telewizyjny program kulinarny Delia Smith, prezenter muzyczny Bob Harris, Barry Humphries, Margaret Seaman, która wykonała z wełny modele pałaców królewskich, poeta i dramaturg Roger McGough, lekarze Saroj Datta i Mridul Kumar Datta oraz były piłkarz Geoff Hurst.

W ceremonii wręczenia nagród uczestniczyła synowa Elżbiety II, księżna Camilla. Sama monarchini na wtorkowy wieczór miała zaplanowany udział w przyjęciu dla uczestników odbywającego się w Londynie globalnego forum inwestycyjnego.

Elżbieta II jest najdłużej urzędującą głową państwa na świecie, a także najdłużej panującym brytyjskim monarchą w historii. W przyszłym roku obchodzić będzie 70-lecie panowania.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński