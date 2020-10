W. Brytania: Królowa podkreśla rolę tradycyjnych mediów w czasie epidemii koronawirusa

Brytyjska królowa Elżbieta II wyraziła w poniedziałek wsparcie dla dziennikarzy z tradycyjnych mediów, podkreślając, że świadczą one istotne usługi publiczne podczas pandemii Covid-19.

"Pandemia Covid-19 po raz kolejny pokazała, jak ważne usługi publiczne świadczą uznane media informacyjne, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym" - napisała królowa w przesłaniu do członków brytyjskiego Stowarzyszenia Mediów Informacyjnych.

"Ponieważ nasz świat zmienił się diametralnie, posiadanie zaufanych, wiarygodnych źródeł informacji, szczególnie w czasie, gdy istnieje tak wiele źródeł zabiegających o naszą uwagę, jest kluczowe" - dodała monarchini.

Elżbieta II wskazała, że rola mediów w czasie pandemii nie ogranicza się do przekazywania jedynie informacji, gdyż organizowały one zbiórki na rzecz potrzebujących, zachęcały do wolontariatu czy zapewniały osobom starszym i podatnym na chorobę kontakt ze światem.

Jak zwrócono uwagę, przesłanie monarchini mocno kontrastuje z atakami na media głównego nurtu, które przez wielu przywódców - z prezydentem USA Donaldem Trumpem na czele - regularnie oskarżane są o rozpowszechnianie fake newsów.