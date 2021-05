W. Brytania: Królowa: Pojednania w Irlandii Płn. nie można przyjmować za oczywistość

Pokój w Irlandii Północnej jest zasługą jej mieszkańców, ale pojednanie, równość i wzajemne zrozumienie nie mogą być przyjmowane za oczywistą rzecz - napisała brytyjska królowa Elżbieta II w przesłaniu z okazji stulecia powstania Irlandii Północnej.

W poniedziałek przypada setna rocznica wejścia w życie w ustawy o rządzie Irlandii (Government of Ireland Act 1920), ustanawiającej samorząd w obu częściach, na które wyspa została podzielona, aczkolwiek w Irlandii Południowej ustawa faktycznie nigdy nie zaczęła obowiązywać. Natomiast w Irlandii Północnej na mocy tej ustawy powstał autonomiczny parlament, stąd data 3 maja 1921 r. jest przyjęta jako początek jej istnienia jako odrębnego bytu politycznego.

"Ta rocznica przypomina nam o naszej złożonej historii i stanowi okazję do refleksji nad naszym byciem razem i naszą różnorodnością. W dzisiejszej Irlandii Północnej, być może bardziej niż kiedykolwiek, mamy do czynienia z bogatą mieszanką tożsamości, środowisk i aspiracji, a także z otwartym i optymistycznym nastawieniem. Postęp polityczny w Irlandii Północnej i proces pokojowy słusznie zawdzięczamy pokoleniu przywódców, którzy mieli wizję i odwagę, by przedłożyć pojednanie nad podziały. Przede wszystkim jednak utrzymujący się pokój jest zasługą obywateli, na których barkach spoczywa przyszłość" - napisała Elżbieta II.

"Jest jasnym, że pojednanie, równość i wzajemne zrozumienie nie mogą być przyjmowane jako rzecz oczywista i będą wymagały nieustannego hartu ducha i zaangażowania. W trakcie moich licznych wizyt w Irlandii Północnej widziałam tych cech pod dostatkiem i z niecierpliwością oczekuję, że zobaczę je ponownie przy kolejnych okazjach" - zapewniła brytyjska monarchini. Dodała, że uznaje znaczący wkład przyjaciół i najbliższych sąsiadów w sukces Irlandii Północnej i przypomniała o ciepłym przyjęciu, z jakim ona i książę Filip spotkali się podczas wizyty w Irlandii 10 lat temu.

Brytyjski premier Boris Johnson w swoim przesłaniu napisał, że jest to istotna rocznica, bo upamiętnia ona datę stanowiącą początek Zjednoczonego Królestwa w jego obecnym kształcie i zapewnił, że przez cały bieżący rok brytyjski rząd będzie podkreślał istotny wkład jaki wnosi Irlandia Północna.

"Mieszkańcy wszystkich części Irlandii Północnej, Republiki Irlandii, Zjednoczonego Królestwa i całego świata podejdą do tej rocznicy na różne sposoby, z różniących się perspektyw. Jest to chwila wspólnej refleksji, ale także ważna okazja do spotkania się, aby celebrować Irlandię Północną i budować lepszą i jeszcze jaśniejszą przyszłość dla wszystkich jej mieszkańców" - napisał Johnson.

Z kolei brytyjski minister ds. Irlandii Północnej Brandon Lewis podkreślił, że jej mieszkańcy mają wiele powodów do dumy z niej. "Jest to chwila refleksji nad przeszłością Irlandii Północnej, ale co ważniejsze, jest to również szansa na pokazanie wszystkiego, co sprawia, że Irlandia Północna jest dziś fenomenalnym miejscem. Jest tak wiele powodów dla nas wszystkich, by odczuwać dumę ze współczesnej Irlandii Północnej - ludzi, miejsc i produktów, które sprawiają, że Irlandia Północna jest jednym z najwspanialszych miejsc do życia, pracy i rozpoczęcia działalności gospodarczej na całym świecie" - wskazał.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński