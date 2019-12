W. Brytania: Królowa przedstawiła priorytety rządu Borisa Johnsona

Wyjście z Unii Europejskiej, trwałe dofinansowanie publicznej służby zdrowia i dłuższe wyroki dla sprawców poważnych przestępstw, to główne priorytety brytyjskiego rządu w nowej sesji Izby Gmin. Przedstawiła je królowa Elżbieta II w wygłoszonej w czwartek mowie tronowej.

Ponieważ była to już druga mowa tronowa w ciągu niespełna 10 tygodni, miała ona mniej ceremonialny charakter niż zazwyczaj - królowa nie przyjechała do parlamentu karetą, lecz samochodem i ubrana była w zwykły strój.

Także większość z ponad 30 projektów ustaw planowanych przez rząd Borisa Johnsona została już zapowiedziana w październiku. Teraz jednak szanse na ich przeforsowanie są znacznie większe, bo po przedterminowych wyborach parlamentarnych w zeszły czwartek jego Partia Konserwatywna ma w parlamencie przewagę ponad 80 mandatów nad opozycją.

Jako pierwszy punkt w mowie tronowej - która jest wygłaszana przez królową, ale pisana przez rząd - wymieniona została ustawa o porozumieniu w sprawie wystąpienia z UE. "Priorytetem mojego rządu jest zapewnienie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia. Następnie moi ministrowie będą dążyć do zawarcia porozumienia z Unią Europejską opartego na umowie o wolnym handlu, która będzie korzystne dla całego Zjednoczonego Królestwa. Zaczną oni także rozmowy handlowe z innymi czołowymi gospodarkami świata" - zapowiedziała Elżbieta II.

Ogółem z brexitem związanych jest siedem zapowiedzianych projektów ustaw, wśród których jest m.in. zapowiedź wprowadzenia od 1 stycznia 2021 roku nowego, wzorowanego na stosowanym w Australii, systemu imigracyjnego, który będzie dotyczyć zarówno obywateli UE, jak i pozostałych państw.

Zgodnie z zapowiedziami z kampanii wyborczej, przedstawiony zostanie projekt ustawy, która zapewni zwiększenie budżetu państwowej służby zdrowia NHS kwotą 33,9 mld funtów rocznie do roku budżetowego 2023/24. Wprowadzona zostanie także szybka ścieżka wizowa dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia. Przedstawiony ma zostać również plan długoterminowej reformy systemu opieki socjalnej.

Kolejnym z priorytetów są sprawy bezpieczeństwa publicznego. Rząd chce zmienić przepisy dotyczące warunkowych zwolnień, tak aby zapewnić, że sprawcy najbardziej poważnych przestępstw, w tym terroryści, dłużej pozostawali w więzieniu. Powołana zostanie do tego komisja, która ma zbadać efektywność działań wymiaru sprawiedliwości. Zapowiedziano zmiany, które umożliwią szybsze postawianie przed sądem osoby złapanej na posiadaniu noża, co ma ograniczyć plagę zabójstw dokonywanych przy użyciu tego narzędzia.

Rząd planuje również m.in. zwiększenie ulg podatkowych dla właścicieli małych lokali handlowo-usługowych, kontynuowanie działań na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku, utrzymanie wydatków na obronność na poziomie przynajmniej 2 proc. PKB oraz uchylenie ustawy o stałej długości kadencji parlamentu, co pozwoliłoby premierowi rozwiązywać Izbę Gmin w dowolnym momencie, tak jak było to możliwe przed jej wprowadzeniem w 2011 roku.

Johnson zapowiadał w czasie kampanii wyborczej, że większość nowych ustaw zostanie poddana pod obrady parlamentu w trakcie pierwszych 100 dni po jego reelekcji. Już w piątek posłowie mają przeprowadzić pierwsze głosowanie nad projektem ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia z UE, co - jeśli go poprą - będzie oznaczało skierowanie go do pracy w komisjach. Pozostała część ścieżki legislacyjnej dokończona zostanie po przerwie świąteczno-noworocznej.



