W. Brytania: Królowa rozpoczęła letnie wakacje w Szkocji - po raz pierwszy bez męża

Brytyjska królowa Elżbieta II przybyła w piątek do zamku Balmoral w Szkocji, gdzie tradycyjnie spędzi letnie wakacje - podały brytyjskie media. Po raz pierwszy jednak spędzi je sama, bez zmarłego w kwietniu męża, księcia Filipa.

Monarchini pozostanie w Balmoral do początku października. Nie pozostanie tam jednak zupełnie sama, bo odwiedzać ją mają następca tronu, książę Karol, najmłodszy syn, książę Edward wraz z żoną, a także wnuk, książę William wraz z księżną Kate. Nie będzie też wyłącznie odpoczywać, bo cały czas zamierza normalnie wykonywać swoje obowiązki.

Elżbieta II co roku od początku swojego 69-letniego panowania jeździ latem do zamku Balmoral. Udało się to nawet w zeszłym roku, gdy trwała już pandemia koronawirusa. Jak się okazało, był to jej ostatni wspólny pobyt tam z księciem Filipem, który zmarł w kwietniu tego roku w wieku 99 lat. Małżeństwem byli przez ponad 73 lata.

Brytyjskie media przypominają, że to na zamku Balmoral Elżbieta II i Filip spędzili swój miesiąc miodowy, wskazują też, że monarchini uważa coroczne wakacje w Szkocji za najszczęśliwsze momenty swojego życia i tam zostały wykonane dwa spośród kilku zdjęć, które rodzina królewska opublikowała po śmierci księcia.