W. Brytania: Królowa weźmie udział w uroczystościach Niedzieli Pamięci

Brytyjska królowa Elżbieta II weźmie udział uroczystościach Niedzieli Pamięci - potwierdził w czwartek Pałac Buckingham. Tego dnia oddawany jest hołd poległym brytyjskim żołnierzom.

Podobnie jak miało to miało miejsce od 2017 r., wieniec pod londyńskim pomnikiem The Cenotaph, który upamiętnia brytyjskich żołnierzy poległych w obu wojnach światowych i późniejszych konfliktach, złoży w imieniu królowej następca tronu, książę Karol, zaś monarchini będzie obserwować uroczystość z balkonu ministerstwa spraw zagranicznych.

Udział królowej w uroczystościach Niedzieli Pamięci nie był pewny w związku z zaleconym jej przez lekarzy odpoczynkiem. Przed niespełna dwoma tygodniami Pałac Buckingham przekazał, że z tego powodu nie weźmie udziału w Festiwalu Pamięci, który w sobotę 13 listopada odbędzie się w Royal Albert Hall, natomiast ma ona "stanowczy zamiar" uczestniczyć w uroczystościach Niedzieli Pamięci następnego dnia. Do tej pory nie było jednak oficjalnego potwierdzenia, czy ostatecznie weźmie ona udział w obchodach.

Podana wówczas informacja o dalszych dwóch tygodniach odpoczynku wywołała spore zaniepokojenie o stan zdrowia 95-letniej monarchini, zwłaszcza, że w drugiej połowie października musiała ona zrezygnować z kilku zaplanowanych wydarzeń, m.in. z podróży do Irlandii Północnej i udziału w konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow, a jedną noc spędziła w szpitalu na badaniach.

Jednak na początku zeszłego tygodnia była widziana na terenie zamku w Windsorze za kierownicą swojego Jaguara, w okolicy, gdzie często zabiera swoje psy na spacery, a pod koniec ubiegłego tygodnia poleciała na kilka dni do wiejskiej posiadłości Sandringham we wschodniej Anglii, gdzie zamierzała się zajmować przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia.

Królowa, jak dodał w czwartek Pałac Buckingham, nie będzie natomiast uczestniczyła we mszy z okazji synodu generalnego Kościoła Anglii ani w otwierającej go sesji, która zaplanowana jest na 16 listopada.

Rocznica zakończenia I wojny światowej, obchodzona w Wielkiej Brytanii jako Dzień Pamięci (Remembrance Day) wraz z przypadającą w drugą niedzielę listopada Niedzielą Pamięci (Remembrance Sunday), to jedno z najważniejszych świąt w brytyjskim kalendarzu. Jego najbardziej charakterystycznym elementem są symboliczne czerwone maki, początkowo papierowe, a teraz często też znaczki wpinane w ubrania. Dochód z ich sprzedaży przekazywany jest dla znajdujących się w potrzebie byłych żołnierzy i ich rodzin.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński