W. Brytania: Królowa: Wielkanoc nie została odwołana i daje nadzieję w czasie epidemii

Brytyjska królowa Elżbieta II przypomniała w sobotę o znaczeniu pozostania w domach w czasie Wielkanocy, ale podkreśliła, że sama Wielkanoc nie została odwołana, a łącząca się z nią nadzieja powinna towarzyszyć wszystkim w obecnym trudnym czasie epidemii.

W opublikowanym w sobotę wieczorem przesłaniu na Wielkanoc królowa zwróciła uwagę, że symbolika światła i zapalania świec jest obecna w wielu religiach i przemawia do wszystkich ludzi, niezależnie od wyznania. Przypomniała, że normalnie w Wielką Sobotę wieczorem chrześcijanie wspólnie zapalaliby świece i przekazywaliby sobie światło, co symbolizuje, jak dobra nowina o zmartwychwstaniu Chrystusa była przekazywana przez kolejne pokolenia.

"W tym roku Wielkanoc będzie inna dla wielu z nas, ale trzymając się z dala od siebie, zapewniamy innym bezpieczeństwo. Wielkanoc nie została jednak odwołana, w istocie potrzebujemy jej tak samo jak zawsze. Odkrycie zmartwychwstałego Chrystusa w pierwszym dniu Wielkanocy dało jego naśladowcom nową nadzieję i nowy cel i wszyscy możemy wziąć z tego przykład" - podkreśliła Elżbieta II.

"Wiemy, że koronawirus nas nie pokona. Śmierć potrafi być mroczna - szczególnie dla tych, którzy cierpią, pogrążeni w żałobie - ale światło i życie są potężniejsze. Niech żywy płomień wielkanocnej nadziei będzie stałym przewodnikiem w obliczu przyszłości. Życzę wszystkim wyznawcom wszystkich religii i wyznań błogosławionej Wielkanocy" - powiedziała.

Królowa co roku wygłasza przemówienie do narodu z okazji Bożego Narodzenia, ale nigdy wcześniej nie wydała przesłania wielkanocnego. Na dodatek zrobiła to w niespełna tydzień po dopiero piątym w swoim 68-letnim panowaniu, którym zapewniła, że mimo obecnych trudności kraj przetrwa epidemię, podkreślała znaczenie pozostania w domach i dziękowała pracownikom służby zdrowia oraz wszystkim wykonującym niezbędne obecnie zajęcia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński