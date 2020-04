W. Brytania: Królowa wygłosi orędzie do narodu w związku z pandemią koronawirusa

Brytyjska królowa Elżbieta II wygłosi w niedzielę orędzie do narodu w związku z pandemią koronawirusa - zapowiedział w piątek Pałac Buckingham. Piątek był jak do tej pory najtragiczniejszym dniem pod względem liczby ofiar śmiertelnych.

Monarchini co roku wygłasza przemówienie telewizyjne do narodu w święta Bożego Narodzenia, ale orędzia do narodu w nadzwyczajnych sytuacjach są niezwykle rzadkie. W ciągu swoich 68-letnich rządów zdarzyło się to zaledwie trzy razy - po rozpoczęciu pierwszej wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r., przed pogrzebem księżnej Diany w 1997 r. oraz po śmierci królowej-matki w 2002 r. Ponadto wygłosiła przemówienie telewizyjne w 2012 r. z okazji 60. rocznicy panowania.

Jak poinformował Pałac Buckingham, przemówienie zostanie wyemitowane w niedzielę o 20.00 czasu londyńskiego - w telewizji, w radiu i poprzez media społecznościowe.

W połowie marca, wcześniej niż było to pierwotnie planowane, Elżbieta II wraz z mężem, księciem Filipem, przeniosła się na zamek w Windsorze, gdzie pozostanie co najmniej do końca okresu wielkanocnego.

W piątek po południu ministerstwo zdrowia poinformowało, że minionej doby, czyli od godz. 17 w środę do godz. 17 w czwartek, w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarły 684 osoby. To największa dobowa liczba zgonów od początku epidemii. W efekcie liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 3605, czyli jest już większa niż w Chinach, gdzie zaczęła się pandemia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński