W. Brytania krytykuje USA za odmowę ekstradycji żony amerykańskiego dyplomaty

Wielka Brytania skrytykowała w piątek Stany Zjednoczone za odmowę ekstradycji żony amerykańskiego dyplomaty, oskarżonej o to, że niebezpieczną jazdą samochodem spowodowała śmiertelny wypadek drogowy, w którym zginął młody brytyjski motocyklista.

Dwa tygodnie temu Wielka Brytania wysłała formalny wniosek o ekstradycję Anne Sacoolas w związku z wypadkiem samochodowym z sierpnia 2019 roku, w którym zginął 19-letni Harry Dunn. Według aktu oskarżenia Sacoolas w rezultacie niebezpiecznej jazdy samochodem spowodowała śmiertelny wypadek za co grozi do 14 lat więzienia.

W czwartek amerykański Departament Stanu oświadczył jednak, że Sacoolas ma "immunitet od jurysdykcji karnej" i jej ekstradycja stworzyłaby precedens. "Gdyby Stany Zjednoczone przychyliły się do wniosku Wielkiej Brytanii o ekstradycję, oznaczałoby to praktyczną nieważność powoływania się na immunitet dyplomatyczny i stworzyłoby niezwykle niepokojący precedens" - napisał Departament Stanu.

W reakcji na to brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab zadzwonił do ambasadora USA w Londynie, aby wyrazić swoje rozczarowanie. "Mamy poczucie, że jest to zaprzeczeniem sprawiedliwości i uważamy, że Anne Sacoolas powinna wrócić do Wielkiej Brytanii" - powiedział Raab. "Wielka Brytania postąpiłaby inaczej, gdyby to był brytyjski dyplomata służący w Stanach Zjednoczonych. Rozważamy teraz pilnie nasze opcje" - dodał.

Do wypadku doszło w pobliżu używanej przez Amerykanów bazy lotniczej RAF Croughton, w hrabstwie Northamptonshire. Jadący motocyklem Harry Dunn zginął po zderzeniu z prowadzonym przez Anne Sacoolas SUV-em. 42-letnia kobieta jechała po niewłaściwej stronie drogi, a krótko po wypadku opuściła Wielką Brytanię zasłaniając się immunitetem dyplomatycznym.

O cofnięcie przez USA immunitetu i dobrowolny powrót kobiety do Wielkiej Brytanii apelowali Raab oraz premier Boris Johnson. Jej prawniczka oświadczyła, że Sacoolas wobec grożącej jej kary więzienia za to, co było "strasznym, ale niezamierzonym wypadkiem" nie wróci do Wielkiej Brytanii dobrowolnie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński