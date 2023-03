W. Brytania: Kryzys w BBC po zawieszeniu Linekera trwa, ale jest szansa na porozumienie

Choć największy od lat kryzys w brytyjskiej publicznej stacji BBC trwa nadal, w niedzielę pojawiły się pierwsze sygnały, iż może uda się wkrótce go zażegnać. Według "Daily Telegraph" zawieszony w piątek Gary Lineker miałby wrócić do pracy w następny weekend.

W niedzielę, tak jak w sobotę, większość programów sportowych w BBC była okrojone do minimum z powodu braku prowadzących, ekspertów i komentatorów, a Match of the Day 2, czyli niedzielna wersja flagowego programu piłkarskiego stacji, została ograniczona do 14 minut z samymi tylko skrótami meczów angielskiej Premier League. Podobnie wyglądał sobotni Match of the Day, którego gospodarzem od 1999 r. jest Lineker - trwał tylko 20 minut. Ale jak podano w niedzielę, jego oglądalność była o pół miliona wyższa niż tydzień wcześniej.

Brak prowadzących, ekspertów i komentatorów jest efektem akcji solidarności z Garym Linekerem - słynnym przed laty piłkarzem reprezentacji Anglii - który w piątek wieczorem został zawieszony przez BBC za złamanie zasad bezstronności i neutralności politycznej obowiązujących jej prezenterów. We wtorek Lineker napisał na Twitterze, że język używany przez rząd przy prezentacji projektu ustawy mającej zatrzymać nielegalną imigrację "nie różni się od tego, którego używały Niemcy w latach 30.".

Gospodarz Match of the Day nie zamierza się wycofywać ze swoich słów, ale w sobotę wieczorem dyrektor generalny BBC Tim Davie - podtrzymując zdanie, że bezstronność BBC jest fundamentalną wartością - wyraził nadzieję, że uda się znaleźć rozwiązanie i chciałby, aby Lineker pozostał w stacji.

Wprawdzie Lineker nie komentuje sytuacji, ale jak ujawnił w niedzielę po południu "Daily Telegraph", rozmowy między nim a BBC trwają, a źródła w BBC mówią, że rośnie przekonanie, iż uda się zażegnać konflikt przed następnym weekendem, tak aby w sobotę mógł on powrócić do Match of the Day. 62-letni Lineker jest zdania, że nie będąc etatowym dziennikarzem BBC, korporacyjne wytyczne dotyczące wypowiadania się w mediach społecznościowych go nie obowiązują. Jak wynika z raportów finansowych, od kilku lat jest on najlepiej opłacaną gwiazdą stacji.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński