W. Brytania: Książę Andrzej zawarł ugodę z kobietą oskarżająca go o wykorzystanie

Brytyjski książę Andrzej i oskarżająca go o wykorzystanie seksualne Virginia Giuffre zawarli ugodę pozasądową - wynika z dokumentów złożonych w sądzie w Nowym Jorku, co oznacza, że złożony pozew został wycofany i nie dojdzie do procesu cywilnego.

W dokumentach sądowych książę oświadczył, że "żałuje swojej znajomości" ze skazanym za przestępstwa seksualne Jeffreyem Epsteinem. Kwota ugody nie zostanie ujawniona, a książę planuje przekazać "znaczną darowiznę na rzecz organizacji charytatywnej pani Giuffre w celu wsparcia praw ofiar". Książę Andrzej, średni syn królowej Elżbiety II, cały czas zaprzeczał zarzutom.