W. Brytania: Książę Filip podziękował wszystkim walczącym z epidemią

Książę Filip, małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety II, który od czasu wycofania się w 2017 r. z pełnienia obowiązków bardzo rzadko udziela się publicznie, podziękował w poniedziałek wszystkim zaangażowanym w walkę z epidemią koronawirusa.

"Jako że zbliżamy się do Światowego Tygodnia Szczepień, chciałem wyrazić uznanie dla ważnej i pilnej pracy wykonywanej przez tak wielu ludzi w walce z pandemią, przez tych, którzy wykonują zawody medyczne i naukowe, na uniwersytetach i w instytucjach badawczych, zjednoczeni w pracy na rzecz chronienia nas przed Covid-19" - napisał w oświadczeniu 98-letni książę Filip.

"W imieniu tych z nas, którzy pozostają bezpieczni, w domu, chciałem również podziękować wszystkim kluczowym pracownikom zapewniającym, że infrastruktura naszego życia jest kontynuowana, pracownikom i wolontariuszom pracującym przy produkcji i dystrybucji żywności, osobom zajmującym się utrzymaniem usług pocztowych i doręczeń oraz tym, którzy zapewniają, że śmieci są nadal odbierane" - dodał Filip, który wraz z królową przebywa obecnie na zamku w Windsorze.

Filip jest już kolejnym członkiem rodziny królewskiej, który zwraca się do narodu w czasie epidemii. Elżbieta II w niedzielę 5 kwietnia wygłosiła specjalne przemówienie telewizyjne - zaledwie piąte w ciągu swojego panowania - w którym zapewniła, że kraj przetrwa obecną epidemię i powrócą lepsze dni. Tydzień później, w przesłaniu z okazji Wielkanocy, podkreśliła, że choć w tym roku wiele osób spędza ją bez rodzin i przyjaciół, to święta te nadal dają nadzieję. W obu wystąpieniach przypomniała o konieczności pozostawania w domach i podziękowała pracownikom służby zdrowa oraz wszystkim wykonującym niezbędne zajęcia. W sobotę z kolei poinformowano, że monarchini zdecydowała o odwołaniu tradycyjnego salutu armatniego z okazji przypadających we wtorek jej 94. urodzin.

Pracownikom służby zdrowia za ich bezinteresowne oddanie podziękował także następca tronu, książę Karol, który pod koniec marca sam przeszedł łagodną formę koronawirusa. Za zaangażowanie wszystkich kluczowych pracowników często dziękują także jego starszy syn, książę William, wraz z małżonką, księżną Kate.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński