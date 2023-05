W. Brytania: Książę William do ojca: Elżbieta II byłaby dumna, wszyscy jesteśmy z ciebie dumni

Brytyjski następca tronu, książę William złożył w niedzielę wieczorem hołd swojemu ojcu, nowo korowanemu królowi Karolowi III, mówiąc podczas koncertu przed zamkiem w Windsorze, że zmarła w zeszłym roku królowa Elżbieta II widząc go, byłaby dumną matką.

Koncert koronacyjny był kontrapunktem dla pełnej tradycji, pompy i ceremoniału koronacji Karola III i jego małżonki, królowej Camilli, która odbyła się w sobotę w Opactwie Westminsterskim w Londynie - był dynamiczny, przeplatany zabawnymi skeczami, pokazami świetlnymi i wyraźnie rozkręcił widzów, w tym siedzącą na trybunach rodzinę królewską. Wszyscy, łącznie z królem i królową wstali i podrygiwali wraz z pozostałymi 20 tysiącami widzów.

Poważniejszy moment nastąpił, gdy na scenę wyszedł książę William, wspominając zmarłą we wrześniu królową Elżbietę II oraz mówiąc o swoim ojcu. "Jak moja babcia powiedziała, gdy została koronowana, koronacje są deklaracją naszych nadziei na przyszłość. I wiem, że ona jest tam w górze, czule nas obserwując. Byłaby dumną matką. Przy całej wspaniałości uroczystości, w sercu widowiska jest proste przesłanie. Służba" - powiedział.

Przypomniał, że jego ojciec od ponad 50 lat zajmuje się służbą dla innych, czy to przez uczulanie na sprawy ochrony środowiska naturalnego, czy przez fundację, która pomogła ponad milionowi osób, czy poprzez uznawanie, że ludzie każdego wyznania czy pochodzenia zasługują na wsparcie. "Tato, wszyscy jesteśmy z ciebie dumni" - powiedział książę William.

Zróżnicowanie znalazło odzwierciedlenie w doborze wykonawców na koncert koronacyjny, bo na wystąpili na nim zarówno śpiewacy operowi i chóry, jak i współczesne gwiazdy muzyki pop. Na scenie pojawili się Take That, Lionel Richie, Katy Perry, Paloma Faith, Olly Murs, Andrea Bocelli i Bryn Terfel, Alexis Ffrench, Lang Lang i Nicole Scherzinger, Bette Midler, Tiwa Savage, Steve Winwood, Pete Tong oraz The Coronation Choir.

Pomiędzy ich występami wyświetlono nagrane wypowiedzi na temat monarchii, o czym mówili aktorzy Joan Collins i Pierce Brosnan, artystka Tracy Emin i piosenkarz Tom Jones, a także żartobliwe nagranie Toma Cruise'a z filmu "Top Gun" nawiązujące do służby Karola III w siłach powietrznych oraz scenki z udziałem Kermita i Miss Piggy z Muppetów oraz Kubusia Puchatka.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński