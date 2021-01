W. Brytania: Kwarantanna w hotelach po przyjeździe z krajów wysokiego ryzyka

Brytyjscy obywatele i rezydenci powracający z krajów z "czerwonej listy" będą kierowani na 10-dniową, obowiązkową kwarantannę w miejscach zakwaterowania zapewnianych przez rząd, takich jak hotele - ogłosił w środę brytyjski premier Boris Johnson

Ma to zapobiec przedostaniu się do Wielkiej Brytanii nowych wariantów koronawirusa.

Obowiązkowa kwarantanna będzie dotyczyć przyjazdów z 22 krajów - m.in. wszystkich państw Ameryki Południowej, a także Portugalii i RPA - z których obowiązuje już zakaz podróży. Nie dotyczy on jednak przyjazdów obywateli i rezydentów Wielkiej Brytanii, którzy w nich obecnie przebywają.

"Aby zmniejszyć ryzyko stwarzane przez obywateli i rezydentów Wielkiej Brytanii powracających do domu z tych krajów, mogę ogłosić, że będziemy wymagać, aby wszyscy tacy przyjeżdżający, którym nie można odmówić wjazdu, izolowali się w zapewnionym przez rząd zakwaterowaniu, takim jak hotele, przez 10 dni bez wyjątku. Będą oni odbierani z lotniska i przetransportowani bezpośrednio do (miejsca) kwarantanny" - powiedział Johnson w Izbie Gmin.

"Chcę wyraźnie zaznaczyć, że zgodnie z przepisami nakazującymi pozostawanie w domach, nielegalne jest opuszczanie domu w celu wyjazdu za granicę w celach rekreacyjnych. Będziemy to egzekwować w portach i na lotniskach, pytając ludzi, dlaczego wyjeżdżają, i nakazując im powrót do domu, jeśli nie mają ważnego powodu podróży" - zapowiedział premier.

Dodał, że ministerstwo zdrowia pracuje nad uruchomieniem miejsc kwarantanny tak szybko, jak to możliwe.

Za izolację w monitorowanym hotelu zapłacić będą musieli zapłacić sami podróżni. Podczas pobytu będą tam przeprowadzane testy na obecność koronawirusa.

Wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w hotelach było spodziewane od kilku dni, ale według mediów w rządzie nie było zgody na temat tego, czy powinni być nią objęci wszyscy przyjeżdżający z zagranicy czy tylko ci z krajów najwyższego ryzyka. Lista krajów nie jest jednak zamknięta i poinformowano, że będzie ona poddawana regularnemu przeglądowi.

Do wprowadzenia tego typu kwarantanny wzywała też opozycyjna Partia Pracy. Zwolennicy takiego rozwiązania wskazywali na przykłady Australii i Nowej Zelandii, gdzie obowiązkową kwarantannę w hotelach wprowadzono już na początku pandemii, co przyczyniło się do znacznego ograniczenia wirusa w tych krajach.

Obecnie wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii muszą przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa wykonanego w ciągu 72 godzin przed wyjazdem, a po przyjeździe udać się na 10-dniową kwarantannę. Może ona zostać skrócona w przypadku wykonania nie wcześniej niż w piątym dniu po przyjeździe odpłatnego testu na obecność koronawirusa.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński