W. Brytania: Lato w Anglii wyrównało rekord najwyższej średniej temperatury w historii

Tegoroczne lato w Anglii wyrównało rekord najwyższej temperatury i wraz z latem z 2018 r. było najcieplejszym w historii regularnych pomiarów, czyli od 1884 r. - podał w czwartek brytyjski urząd meteorologiczny Met Office.

Według wstępnych danych średnia temperatura dobowa w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosła 17,1 stopni Celsjusza. Oznacza to, że cztery z pięciu przypadków najcieplejszego lata miały miejsce od 2003 r., co jak wskazał Met Office, jest skutkiem zmian klimatu. W czasie lipcowej fali upałów po raz pierwszy w historii pomiarów zdarzyło się, by temperatura w Anglii przekroczyła 40 stopni.

"Dla wielu rekordowe upały w lipcu - gdy temperatura osiągnęła 40,3 st. C w Coningsby w Lincolnshire - będą najbardziej pamiętnym aspektem lata. Jednakże, aby mieć najcieplejsze lato potrzeba czegoś więcej niż ekstremalnego upału w ciągu kilku dni, więc nie powinniśmy zapominać, że doświadczyliśmy kilku utrzymujących się ciepłych i gorących okresów również w czerwcu i sierpniu" - powiedział Mark McCarthy z Met Office.

Wysokim temperaturom towarzyszyły mniejsze niż zwykle opady, w efekcie czego tegoroczne lato było także najsuchszym w Anglii od 1976 r. oraz szóstym najsuchszym w historii regularnych pomiarów, które w tym przypadku datują się od 1836 r. We wtorek Agencja ds. Środowiska (EA) ogłosiła, że na terenie południowo-zachodniej Anglii panuje susza, co oznacza, że objętych nią jest już 11 spośród 14 obszarów geograficznych Anglii.

Jeśli chodzi o całe Zjednoczone Królestwo, to tegoroczne lato było czwartym najcieplejszym w historii pomiarów.

