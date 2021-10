W. Brytania: Lekarze wzywają do powrotu niektórych restrykcji covidowych

W związku z rosnącą w Wielkiej Brytanii liczbą zakażeń koronawirusem oraz zgonów na Covid-19 szefowie tamtejszej służby zdrowia wezwali w środę rząd do wprowadzenia "planu B", czyli przywrócenia niektórych restrykcji. Ostrzegli, że szpitalom grozi przeciążenie.

Plan B, przedstawiony 14 września przez ministra zdrowia Sajida Javida na wypadek, gdyby sytuacja epidemiczna gwałtownie się pogorszyła, zakłada przywrócenie obowiązku noszenia maseczek w transporcie publicznym, sklepach i w innych zamkniętych przestrzeniach publicznych, wprowadzenie certyfikatów covidowych, zachęcanie do pracy zdalnej tam, gdzie jest to możliwe, oraz jasne komunikaty, że w związku ze zwiększeniem zagrożenia ludzie powinni się zachowywać ostrożniej.

Rząd nie wskazał, w jakim przypadku plan B miałby zostać wprowadzony, wyjaśniając tylko, że pod uwagę będą brane takie czynniki, jak liczba hospitalizacji, wzrost i dynamika wzrostu zakażeń i zgonów oraz ogólne obciążenie publicznej służby zdrowia. Zastrzegł przy tym, że przywrócenie lockdownu jest ostatecznością. Plan ten miałby obowiązywać tylko w Anglii, bo poziom restrykcji w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej ustalają tamtejsze rządy, które zresztą nie zniosły ich w takim stopniu, jak władze w Anglii.

Jednak szefowie publicznej służby zdrowia NHS uważają, że sytuacja już wymaga podjęcia przez rząd działań. W Wielkiej Brytanii przez ostatnie osiem dni codziennie było ponad 40 tys. nowo wykrytych zakażeń, przy czym w poniedziałek ponad 49 tys. - najwięcej od trzech miesięcy, a podany we wtorek bilans nowych zgonów - 223 - był najwyższy od początku marca.

"Każdy szef służby zdrowia, z którym rozmawiam, mówi, że są na krawędzi i ważne zadania nie są realizowane. To jest sytuacja w połowie października. Wiemy, że sprawy niemal nieuchronnie będą się pogarszać, i jedynym pytaniem jest to, czy akceptujemy pewne niedogodności, uznając jako naród, że musimy wesprzeć NHS w ciągu najbliższych miesięcy, czy też będziemy trzymać kciuki w nadziei, że to, co prawie nieuniknione, się nie wydarzy i nie potkniemy się w kryzysie" - powiedział w stacji Sky News Matthew Taylor, szef NHS Confederation, ciała skupiającego podmioty, które zlecają i świadczą usługi oferowane w ramach NHS.

Do podjęcia działań przez rząd wezwał również prof. Martin Marshall, szef organizacji lekarzy pierwszego kontaktu RCGP, mówiąc, że sytuacja w Anglii jest niepokojąca. "Wiemy, że szczepienia przypominające są niezwykle ważne dla ochrony poszczególnych pacjentów, a także dla ochrony NHS podczas zimy, która według naszych przewidywań będzie naprawdę trudna, nie tylko ze względu na Covid-19, ale także grypę i inne infekcje" - mówił w BBC.

Rząd na razie mówi, że nie przewiduje wprowadzenia planu B, ale w przypadku poprzednich restrykcji i lockdownów też początkowo zapewniał, że nie ma takiej potrzeby, a później ostatecznie je wprowadzał.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński