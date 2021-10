W. Brytania: Lekarze zalecili królowej jeszcze dwa tygodnie odpoczynku

Pałac Buckingham poinformował w piątek wieczorem, że lekarze zalecili brytyjskiej królowej Elżbiecie II odpoczynek przez co najmniej następne dwa tygodnie i podejmowanie jedynie "lekkich obowiązków związanych z pracą za biurkiem".

Oznacza to, że 95-letnia monarchini nie będzie mogła wziąć udziału w Festiwalu Pamięci, który odbędzie się w sobotę 13 listopada, ale - jak przekazano - ma ona "stanowczy zamiar" uczestniczyć w uroczystościach Niedzieli Pamięci następnego dnia, gdy oddawany jest hołd poległym w czasie obu wojen światowych.

Jak podały brytyjskie media, uważa się, że królowa pozostaje w dobrym nastroju, a w piątek po południu nagrała przemówienie wideo do uczestników rozpoczynającej się w niedzielę ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow. Elżbieta II miała w niej uczestniczyć, ale we wtorek wieczorem Pałac Buckingham poinformował, że zgodnie z radą lekarzy "z żalem podjęła decyzję, że nie pojedzie do Glasgow".

W poprzednim tygodniu królowa odwołała podróż do Irlandii Północnej i na niespełna dobę została przyjęta do szpitala w celu wykonania wstępnych badań. Był to jej pierwszy pobyt na noc w szpitalu od ośmiu lat. Jednak na początku bieżącego tygodnia wznowiła wykonywanie obowiązków - choć zdalnie. Najpierw we wtorek przyjęła na audiencjach nowych ambasadorów Korei Południowej i Szwajcarii, a w czwartek wręczyła Davidowi Constantine'owi Złoty Medal Królowej w dziedzinie Poezji.

"W nawiązaniu do ich ostatniej porady, że Królowa powinna odpocząć przez kilka dni, lekarze Jej Królewskiej Mości doradzili, że powinna kontynuować odpoczynek przez co najmniej następne dwa tygodnie. Lekarze poinformowali, że w tym czasie Jej Królewska Mość może nadal podejmować lekkie obowiązki związane z pracą za biurkiem, w tym również udzielać wirtualnych audiencji, ale nie może składać żadnych oficjalnych wizyt. Jej Królewska Mość żałuje, że oznacza to, iż nie będzie mogła uczestniczyć w Festiwalu Pamięci w sobotę 13 listopada. Pozostaje jednak stanowczym zamiarem Królowej, aby była obecna na Narodowym Nabożeństwie Pamięci w Niedzielę Pamięci, 14 listopada" - głosi piątkowe oświadczenie Pałacu Buckingham.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński