W. Brytania: Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła do 206

Do 206 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Wielkiej Brytanii - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo zdrowia. W piątek informowano o 163 przypadkach.

W Wielkiej Brytanii w wyniku choroby wywołanej koronawirusem zmarły dotąd dwie osoby: kobieta w wieku ponad 70 lat, która w środę zmarła w szpitalu w Reading, oraz mężczyzna po 80. roku życia, który zmarł w czwartek w Milton Keynes.

Jak podaje agencja Reutera, do soboty rano potwierdzono ok. 102 tys. przypadków infekcji koronawirusem w ok. 90 krajach, a ponad 3,4 tys. zakażonych zmarło, w zdecydowanej większości w Chinach.