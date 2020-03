W. Brytania: Liczba przypadków koronawirusa wzrosła do 1543, pierwszy zgon w Walii

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrosła do 1543 - poinformowało w poniedziałek po południu ministerstwo zdrowia. To oznacza, że liczba nowo wykrytych zakażeń zwiększyła się w ciągu doby o 171. Zmarła też pierwsza osoba w Walii.

To mniejszy wzrost niż w ciągu poprzednich dwóch dób: w niedzielę w stosunki do soboty ta liczba wzrosła o 232, zaś w sobotę w stosunku do piątku o 342, co jest jak dotychczas najgorszym wynikiem od początku epidemii.

Przekazywane każdego dnia po południu przez ministerstwo zdrowia dane są stanem aktualnym na godz. 9 rano czasu lokalnego (godz. 10 w Polsce). Według poniedziałkowego komunikatu liczba ofiar śmiertelnych nie zwiększyła się i nadal wynosi 35. Ta liczba nie uwzględnia jednak pacjenta z Walii, o śmierci którego poinformowano później. Jest on pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa w tej części Zjednoczonego Królestwa.

W ciągu minionych dwóch dni miała miejsce największa jak do tej pory liczba zgonów w Wielkiej Brytanii - w sobotę wzrosła ona o 10 osób, zaś w niedzielę o 14.

Po południu brytyjski premier Boris Johnson na konferencji prasowej przedstawi dalsze działania rządu w walce z epidemią. Codzienne konferencje prasowe z udziałem premiera bądź któregoś z wysokich rangą ministrów, które rozpoczną się od poniedziałku, są odpowiedzią na zarzuty braku wystarczających informacji na temat poczynań rządu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński