W. Brytania: Liczba przypadków koronawirusa wzrosła do 273

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrosła do 273 - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia. Dzień wcześniej było ich 209, co oznacza największy jak do tej pory wzrost w ciągu jednego dnia.

Na obecność koronawirusa przebadanych zostało dotychczas ponad 23,5 tys. osób. Jak do tej pory w Wielkiej Brytanii zmarły z powodu Covid-19 dwie osoby: kobieta i mężczyzna, obydwoje w starszym wieku, którzy mieli także inne dolegliwości zdrowotne.

W poniedziałek premier Boris Johnson będzie przewodniczyć posiedzeniu sztabu kryzysowego, w czasie którego omówione zostaną działania podejmowane w odpowiedzi na epidemię.

W niedzielę minister finansów Rishi Sunak powiedział, że rząd zainwestuje wszelkie niezbędne środki, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, w tym w ramach budżetu, który zostanie przedstawiony w środę, przekaże więcej pieniędzy na służbę zdrowia. Zapowiedział także pomoc dla firm, które w efekcie epidemii mają krótkoterminowe problemy z płynnością finansową.

Rząd zapowiedział także złożenie projektu ustawy o sytuacjach kryzysowych, przewidującej m.in. możliwość prowadzenia większej liczby postępowań sądowych przez telefon lub łącze wideo, a także kroki mające na celu ochronę miejsc pracy osób, które zgłosiły się do służby zdrowia jako wolontariusze.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński