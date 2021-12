W. Brytania: Liczba zakażeń wariantem Omikron wzrosła o 12 tys.

O 12 133 zwiększyła się w Wielkiej Brytanii liczba potwierdzonych przypadków wariantu Omikron i łącznie jest ich już 37,1 tys. - podała w niedzielę Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA). Ale rekordowa jest także liczba podanych szczepionek przeciw Covid-19.

To najwyższy do tej pory wzrost wykrytych przypadków wariantu Omikron i drugi dzień z rzędu, gdy przekracza on 10 tys. Ale i rząd, i eksperci nie mają wątpliwości, że prawdziwa liczba jest znacznie większa - w sobotę doradzająca rządowi Naukowa Rada Doradcza ds. Sytuacji Kryzysowych (SAGE) sugerowała, że zakażeń Omikronem może być nawet 10 razy więcej niż pokazują statystyki.

Jeśli chodzi o wszystkie warianty koronawirusa, to w ciągu ostatniej doby wykryto ich 82,9 tys., co jest spadkiem w stosunku do rekordowych poprzednich dni, który jednak wynika zapewne z weekendu. Łącznie w ostatnich siedmiu dniach potwierdzono 547,6 tys. infekcji, aż o 52 proc. więcej niż w poprzednich siedmiu dniach, a od początku pandemii już 11,36 mln.

W ciągu ostatniej doby stwierdzono też 45 zgonów z powodu Covid-19. To mniej o siedem w porównaniu z bilansem z poprzedniej niedzieli, a łączna statystyka za ostatnie siedem dni - 780 - jest niższa od tej z poprzednich siedmiu o 6,5 proc. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarło już 147 218 osób.

Dobrą wiadomością są natomiast postępy w podawaniu szczepionki przeciw Covid-19. W sobotę podano prawie 987 tys. dawek, z czego 904,6 tys. to dawki przypominające, co jest absolutnym rekordem. Dawkę przypominającą dostało już 28 mln osób, czyli 48,8 proc. mieszkańców powyżej 12. roku życia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński