W. Brytania: Lider opozycji obiecuje znaczące renegocjowanie umowy o warunkach brexitu

Lider brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer zapowiedział w poniedziałek, że jeśli wygra ona najbliższe wybory do Izby Gmin, będzie dążył do znaczącego renegocjowania umowy zawartej z Unią Europejską o warunkach brexitu.

"Prawie wszyscy przyznają, że umowa zawarta przez (Borisa) Johnsona nie jest dobra - jest o wiele za słaba. Gdy wejdziemy w rok 2025, postaramy się uzyskać znacznie lepszą umowę dla Wielkiej Brytanii" - powiedział Starmer w rozmowie z "Financial Times".

Nie sprecyzował, które części umowy będzie starał się poprawić, zastrzegł jednak, że nie ma mowy o powrocie do unii celnej, jednolitego unijnego rynku ani też do członkostwa w UE.

"Musimy sprawić, by działała. To nie jest kwestia powrotu, ale odmawiam zaakceptowania tego, że nie możemy sprawić, by ona zadziałała. Mówiąc to, myślę o przyszłych pokoleniach. Mówię to jako ojciec. Mam 15-letniego chłopca i 12-letnią dziewczynkę. Nie pozwolę im dorastać w świecie, w którym wszystko, co mam im do powiedzenia na temat ich przyszłości, to to, że będzie ona gorsza niż mogłaby być. Jestem całkowicie zdeterminowany, aby ona zadziałała" - wyjaśnił Starmer.

Wynegocjowana pod koniec 2020 r. przez rząd ówczesnego premiera Johnsona umowa o handlu i współpracy (TCA) weszła w życie w 2021 r. i zgodnie z ustaleniami, w 2025 r. ma zostać poddana przeglądowi. Jak zauważa "FT", UE spodziewa się jednak, że będą to drobne poprawki i nie wiadomo, czy będzie chciała się zgodzić na znaczące modyfikacje o których mówi Starmer, zwłaszcza na sytuację, w której Wielka Brytania miałaby wybierać sobie pola do renegocjacji.

Partia Pracy od końca 2021 r. wygrywa wszystkie sondaże wyborcze, a obecnie jej przewaga nad rządzącą Partią Konserwatywną oscyluje w granicach 15-20 punktów proc., zatem jest bardzo prawdopodobne, że po najbliższych wyborach - które zapewne odbędą się w przyszłym roku - przejmie władzę, a Starmer zostanie premierem.