W. Brytania: Liverpool prawdopodobnie straci status światowego dziedzictwa UNESCO

Komitet UNESCO zarekomendował w poniedziałek skreślenie Liverpoolu z listy światowego dziedzictwa UNESCO z powodu nowych inwestycji na nabrzeżu i w dokach, które w nieodwracalny sposób zmieniły unikatowy charakter tego miejsca.

W opublikowanym w poniedziałek raporcie Komitet Światowego Dziedzictwa, który decyduje o obecności miejsc na liście, wyraził głęboki żal, że nowe inwestycje w mieście doprowadziły do "poważnego pogorszenia i nieodwracalnej utraty jego atrybutów". Wskazano w szczególności na Liverpool Waters, inwestycję w dawnych dokach, gdzie mają powstać wieżowce z tysiącami mieszkań i port promowy, a także na zatwierdzony niedawno projekt nowego stadionu Everton FC w innym dawnym doku.

Ostateczna decyzja w sprawie odebrania Liverpoolowi statusu światowego dziedzictwa UNESCO zostanie podjęta podczas dorocznego posiedzenia komitetu w lipcu, ale zwykle są one zgodne z rekomendacjami w raportach, a już od 2012 r. Liverpool znajduje się na liście miejsc zagrożonych.

Sześć miejsc w Liverpoolu, z czego trzy nad samym brzegiem morza, wpisano łącznie na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2004 r., ze względu na ich walory architektoniczne i znaczenie historyczne jako "wyjątkowy przykład portu handlowego w czasach największych globalnych wpływów Wielkiej Brytanii".

W reakcji na raport Komitetu burmistrz Liverpoolu Joanne Anderson napisała na Twitterze, że potrzebuje czasu na zapoznanie się z jego treścią, bo jest on szczegółowy, ale jak dodała, będzie prosić o odroczenie decyzji do przyszłego roku i przyjrzenie się jeszcze raz sprawie. Z kolei burmistrz regionu miejskiego Liverpoolu Steve Rotherham napisał, że decyzja jest "głęboko rozczarowująca" i zaapelował do członków Komitetu o ponowne rozpatrzenie jej. "Jesteśmy dumni z naszej historii, ale nasze dziedzictwo jest istotną częścią naszej regeneracji. Zachęcałbym ich do skorzystania z naszego zaproszenia do wizyty, a nie podejmowania decyzji siedząc przy stole na drugim końcu świata" - napisał.

Władze Liverpoolu wskazały też, że na renowację 157 obiektów, będących łącznie częścią wpisu na listę UNESCO, wydano ok. 1,5 miliarda funtów.

Liverpool jest jednym z 32 miejsc w Wielkiej Brytanii - wliczając w to jej terytoria zamorskie - znajdujących się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński