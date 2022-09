W. Brytania: Liz Truss: zapewnimy Partii Konserwatywnej zwycięstwo w 2024 r.

Liz Truss, nowo wybrana liderka rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Konserwatywnej, oświadczyła w poniedziałek, że zamierza ją poprowadzić do kolejnego zwycięstwa wyborczego w 2024 r. Podtrzymała swoją obietnicę obniżenia podatków.

Truss w przemówieniu, które wygłosiła po ogłoszeniu wyników, zażartowała, że partyjne wybory były "jedną z najdłuższych rozmów o pracę w historii". Podziękowała finałowemu rywalowi, Rishiemu Sunakowi, mówiąc, że wybory pokazały "głębię i szerokość" talentów w Partii konserwatywnej, oraz ustępującemu premierowi Borisowi Johnsonowi, który "jest podziwiany od Kijowa po Carlisle". Podziękowała również członkom Partii Konserwatywnej za okazane jej zaufanie.

"Wiem, że nasze przekonania rezonują z brytyjskim społeczeństwem. Jako liderka waszej partii zamierzam dostarczyć to, co obiecaliśmy tym, którzy głosowali w całym naszym wspaniałym kraju" - powiedziała. Truss, kojarzona z prawym skrzydłem partii, podkreśliła, że "prowadziła kampanię jako konserwatystka i będzie rządzić jako konserwatystka". Powtórzyła swoją obietnicę obniżenia podatków, co ma być receptą na rosnące koszty życia.

Zgodnie z ogłoszonymi w poniedziałek wynikami, Truss wygrała wybory nowego lidera rządzącej Partii Konserwatywnej, pokonując w decydującej turze byłego ministra finansów Rishiego Sunaka. Oznacza to, że we wtorek, po audiencji u królowej Elżbiety II, przejmie od Borisa Johnsona urząd premiera kraju.

