W. Brytania: Londyńskie dworce kolejowe będą otwarte również w nocy w oczekiwaniu na tłumy ludzi

Główne dworce kolejowe w Londynie będą otwarte całe noce w związku z poniedziałkowym pogrzebem królowej Elżbiety II – pisze w sobotnim wydaniu dziennik „Guardian”.

Koleje przygotowują się na tłumy osób chcących pożegnać królową w poniedziałek. Transport for London, organizacja odpowiedzialna za transport w stolicy Wielkiej Brytanii radzi, aby - ze względu "niespotykane zapotrzebowanie" na niego - podróżujący rozważyli piesze przemieszczanie się z głównych stacji.

Na dworcach otwarte mają być restauracje i toalety. Na platformach podstawione zostaną również "pociągi wsparcia" dla osób, które muszą długo czekać na swoją podróż.

"Robimy co w naszej mocy, aby pomóc ludziom dostać się do miejsc upamiętnień, oddać hołd królowej Elżbiecie i celebrować jej nadzwyczajne życie" - powiedział Peter Hendy z Network Rail, instytucji odpowiedzialnej za brytyjską infrastrukturę kolejową, cytowany przez dziennik.

"Koleje będą miały pełne ręce roboty w poniedziałek, szczególnie na drogach dojazdowych do Londynu. To największe wyzwanie przed transportem publicznym od czasu igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Dlatego ściśle współpracujemy ze wszystkimi operatorami pociągów, aby zapewnić dodatkowe kursy w ciągu dnia aż do późnej nocy" - dodał Hendy.

Network Rail oraz Transport for London radzą przyjeżdżającym na pogrzeb królowej, aby nie spieszyli się z opuszczaniem Londynu, aby uniknąć zamieszania.

Uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II będą miały miejsce w poniedziałek. Prócz tłumów ludzi spodziewanych jest także około 500 zagranicznych dygnitarzy. Transmisję z pogrzebu może oglądać nawet 4 miliardy ludzi na całym świecie.

Z Londynu Marcin Furdyna