W. Brytania: Lotnisko Heathrow odwołuje 100 lotów, by podczas pogrzebu królowej była cisza

Władze londyńskiego lotniska Heathrow poinformowały, że ponad 100 lotów zostanie odwołanych, aby zapewnić ciszę podczas kluczowych momentów pogrzebu królowej Elżbiety II.

Jak przekazano, aby nie zakłócać dwóch minut ciszy, które będą miały miejsce w całym kraju na zakończenie nabożeństwa żałobnego w Opactwie Westminsterskim (ok. 11.55 czasu londyńskiego), pomiędzy godz. 11.40 a 12.10 żadne samoloty nie będą startowały z Heathrow ani tam lądowały. Następnie pomiędzy 13.45 a 14.20, gdy karawan z trumną będzie zmierzał do zamku w Windsorze nie będzie żadnych przylotów na Heathrow, a pomiędzy 15.05 a 16.45 - w czasie, gdy kondukt będzie zmierzał do kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze i gdy będzie tam trwała msza pogrzebowa - żadne samoloty nie będą startowały.

Ponadto od 16.45 do 21.00 zmniejszona zostanie liczba odlotów z Heathrow, a dodatkowo loty będą skierowane na inne korytarze powietrzne, dalej od zamku w Windsorze. Tymi zmianami w największym stopniu dotknięte zostaną linie British Airways, które odwołają 100 lotów na krótkich trasach, zaś cztery loty odwoła Virgin Atlantic.

Podobne ograniczenia lotnisko Heathrow wprowadziło w środę, aby nie zakłócać uroczystego odprowadzenia trumny z ciałem Elżbiety II z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego.