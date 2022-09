Ludzie z całego świata składają hołd królowej Elżbiecie

Wśród osób oddających hołd zmarłej królowej Elżbiecie II w Londynie jest wielu obcokrajowców. Ich obecność widać na każdym kroku.

Przechodząc we wtorek, czyli w dzień przybycia trumny z ciałem królowej do Londynu, wzdłuż prowadzącej do Pałacu Buckingham reprezentacyjnej alei The Mall, co krok można było usłyszeć, jak język angielski przeplata się z innymi, w tym z polskim. Podobnie było w trakcie środowych uroczystości, kiedy trumna w uroczystym kondukcie zmierzała do Pałacu Westminsterskiego.

Tysiące ludzi każdego dnia składa wyrazy przywiązania do zmarłej monarchini

W położonym zaraz przy Pałacu Buckingham Green Parku, gdzie tysiące ludzi każdego dnia składa wyrazy przywiązania do zmarłej monarchini, widnieją powtykane w kwiaty, zawieszone na drzewach lub ułożone na ziemi flagi z całego świata: polskie, ukraińskie, chorwackie, norweskie, portugalskie, brazylijskie, a nawet chilijska i kazachska. Do najczęściej spotykanych - oczywiście prócz brytyjskich - należą flagi kanadyjskie i amerykańskie.

"Przyjechaliśmy tu w zasadzie w celach turystycznych, ale zdecydowaliśmy się przyjść do Green Parku i pod Pałac Buckingham, aby być częścią historii" - powiedziało w rozmowie z korespondentem PAP amerykańskie małżeństwo.

"Nie wiem, czy to, co się tutaj dzieje, można porównać do jakiegokolwiek wydarzenia w Stanach Zjednoczonych… Być może do śmierci prezydenta, choć i tak nie jest to taka skala, jak odejście brytyjskiej królowej" - dodała Amerykanka.

Również w kolejce, która ciągnie się na kilka kilometrów wzdłuż południowego brzegu Tamizy, cierpliwie czekają ludzie z różnych stron globu, aby przejść obok trumny królowej wystawionej w Westminster Hall.

Nie wszyscy mogą oddać hołd królowe. Szacuje się, że pogrzeb może oglądać nawet 4 miliardy osób

"Chcę, żeby Brytyjczycy to wiedzieli: jestem Francuzem i jestem tu dla was" - powiedział dziennikowi "Daily Mirror" Jean-Marc, stojący w kolejce do Westminsteru i owinięty we francuską flagę.

Nie wszyscy mogą oddać hołd królowej na miejscu, ale zainteresowanie wydarzeniami w Wielkiej Brytanii jest ogromne: miliony ludzi na całym świecie śledzą uroczystości żałobne w mediach. Punktem kulminacyjnym będzie poniedziałkowy pogrzeb - szacuje się, że może go oglądać nawet 4 miliardy osób, czyli połowa światowej populacji. Będzie to największe wydarzenie telewizyjne w historii.

Z Londynu Marcin Furdyna