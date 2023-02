W. Brytania: mało prawdopodobne, by Rosja spróbowała szturmu przez Dniepr

Od czasu wycofania się Rosji z zachodniego brzegu Dniepru w delcie tej rzeki trwają potyczki, ale jest bardzo mało prawdopodobne, by Rosja podjęła próbę szturmu w celu przekroczenia rzeki - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że od kiedy Rosja wycofała swoje siły z zachodniego brzegu Dniepru w listopadzie 2022 roku, na skomplikowanej sieci wysp i dróg wodnych tworzących deltę Dniepru trwają potyczki i prowadzone jest rozpoznanie. Siły rosyjskie prawie na pewno użyły małych łodzi, aby spróbować utrzymać obecność na kluczowych wyspach; Ukraina kilka razy z powodzeniem wysłała artylerię dalekiego zasięgu, aby zneutralizować rosyjskie placówki, a obie strony prawdopodobnie rozmieściły również małe grupy na Mierzei Kinburskiej, która zapewnia kontrolę nad Zatokę Dnieprowską.

"Obie strony prawdopodobnie dążą do utrzymania obecności na tych obszarach, aby kontrolować dostęp morski do strategicznie ważnej rzeki oraz aby zapewnić ostrzeżenie przed każdą próbą przeprowadzenia przez przeciwnika poważnego ataku przez rzekę. Jest bardzo mało prawdopodobne, że Rosja podejmie próbę szturmowego przekroczenia Dniepru: byłoby to prawdopodobnie niezwykle skomplikowane i kosztowne" - napisano.