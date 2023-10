W. Brytania: Media: aktywiści wzywają do włamań do firm dostarczających broń Izraelowi

Działająca w Wielkiej Brytanii grupa Palestine Action wzywa zwolenników do wybijania szyb i włamywania się do firm podejrzewanych o dostarczanie broni Izraelowi, a nawet opublikowała instrukcje jak to zrobić i jak nie dać się złapać - podał we wtorek dziennik "Daily Telegraph".

Grupa, której współzałożycielami są aktywista walczącej ze zmianami klimatu organizacji Extinction Rebellion (XR), Richard Barnard oraz była działaczka Kampanii Solidarności z Palestyną (PSC) Huda Ammori, w sobotę wzięła na siebie odpowiedzialność za oblanie czerwoną farbą siedziby BBC w Londynie. Jak przekonywała, publiczna stacja "ma krew na rękach", gdyż "rozprzestrzenia kłamstwa na temat izraelskiej okupacji".

Jak pisze "Daily Telegraph", podręcznik dla aktywistów zawiera instrukcje, jak utworzyć komórkę do przeprowadzania akcji i jak uniknąć wykrycia. Sugeruje on, że podczas tych akcji aktywiści mogą blokować rury, wybijać szyby, pokrywać budynki czerwoną farbą, a nawet włamywać się do firm zaopatrujących Izrael w broń.

"W zależności od tego, gdzie znajduje się cel, zmienia się sposób działania. Np. jeśli znajduje się w centrum miasta, to pójście na spacer z przyjacielem lub samemu i wyciągnięcie aparatu, aby zbadać teren, wcale nie wygląda podejrzanie. Jeśli jednak wybierasz się na spacer po terenie przemysłowym z kijem do selfie - prawdopodobnie będziesz się trochę wyróżniać. Wybierając się na tereny bardziej wiejskie, warto poprosić kogoś o pożyczenie psa, aby zabrać go na spacer (lub wyprowadzić własnego psa, jeśli go masz)" - napisano w podręczniku.

Gazeta przywołuje też dwie niedawne wypowiedzi Barnarda z odbywających się na terenie Wielkiej Brytanii propalestyńskich wieców. "Kiedy słyszymy o oporze, Nawałnicy Al-Aksa (tak Hamas nazwał swoją operację zbrojną przeciw Izraelowi - PAP), musimy przekształcić tę nawałnicę w tsunami na całym świecie" - mówił 8 października w Manchesterze. A w ubiegłą środę w Bradford zachęcał: "Kiedy wrócisz do domu, zadaj sobie pytanie, co możesz poświęcić dla Palestyny? Czy możesz się poświęcić? Noc na posterunku policji za podjęcie działań przeciwko fabrykom izraelskiej broni. Czy możesz poświęcić kilka dni w sądzie?".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński