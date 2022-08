W. Brytania: Media: albańskie gangi oferują imigrantom darmowy przejazd do Francji

Albańskie gangi zajmujące się przemytem ludzi oferują darmowe przejazdy minibusami z południa Europy na północne wybrzeże Francji dla osób, które chcą nielegalnie przedostać się przez kanał La Manche - podał w środę dziennik "Daily Telegraph".

Jak informuje gazeta, gangi przemytnicze reklamują "w 100 proc. bezpieczną usługę" w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, gdzie zamieszczają nagrania wideo pokazujące migrantów jadących mikrobusami oraz numery telefonu. Według albańskich źródeł, na które powołuje się "Daily Telegraph", następnie są oni przekazywani gangom, które zajmują się ich przerzucaniem przez kanał La Manche pontonami lub niewielkimi łodziami. Gangi zajmujące się samym przerzucaniem przez La Manche są często prowadzone przez irackich Kurdów.

"Albańskie gangi dostarczają ludzi i łączą siły z Kurdami, którzy zapewniają łodzie i logistykę" - mówi to źródło.

To, że albańskie gangi przemytnicze otwarcie ogłaszają swoje usługi na TikToku, na początku sierpnia ujawniła stacja GB News, ale nowością jest fakt, że oferują one darmowe przejazdy przez całą Europę do miejsca przerzutu.

Jak wskazują cytowani przez gazetę eksperci brytyjskiej straży granicznej, darmowe przejazdy oraz "promocyjne" ceny - 3500 funtów zamiast 5000 - mogą świadczyć, że przemytnicy wchodzą na nowe rynki, takie jak Albania, której mieszkańcy wcześniej nie mogli sobie pozwolić na skorzystanie z ich usług.

Według brytyjskich danych, Albańczycy stanowią obecnie ok. 40 proc. wszystkich nielegalnych imigrantów przepływających przez La Manche.

W poniedziałek przez kanał La Manche przepłynęło lub zostało wyłowionych na jego wodach 1295 nielegalnych imigrantów, co jest najwyższą liczbą, jaką kiedykolwiek odnotowano w czasie jednej doby. Od początku tego roku przedostało się ich już ponad 23 tys., czyli niemal dwa razy więcej niż w analogicznym momencie zeszłego roku.

Informacje "Daily Telegraph" są kolejnym potwierdzeniem tego, o czym od dawna mówi rząd brytyjski - że rosnąca fala nielegalnych imigrantów jest efektem działalności gangów przemytniczych, a spora część osób, które korzystają z ich usług, nie są uchodźcami uciekającymi przed prześladowaniami, lecz migrantami ekonomicznymi.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

