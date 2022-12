W. Brytania: Media: awaria łodzi z nielegalnymi imigrantami; są ofiary śmiertelne; trwa akcja ratunkowa

Prawdopodobnie są ofiary śmiertelne awarii małej łodzi przewożącej nielegalnych imigrantów przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii; na wodach kanału trwa duża operacja ratunkowa - podają w środę brytyjskie media.

Według francuskich źródeł, na łodzi było od 30 do 50 osób.

W operacji ratunkowej uczestniczą jednostki brytyjskiej straży przybrzeżnej, straży granicznej, marynarki wojennej, policji hrabstwa Kent i ratownictwa wodnego RNLI, a także jeden okręt francuskiej marynarki. Informację o tym, że łódź płynąca w kierunku hrabstwa Kent ma problemy służby ratunkowe otrzymały o godz. 3:40 w środę.

Do zdarzenia doszło zaledwie kilkanaście godzin po tym, gdy brytyjski premier Rishi Sunak przedstawił plan walki z nielegalnym przemytem ludzi przez kanał La Manche. Brytyjski rząd od dawna wskazuje, że wzmożony napływ nielegalnych imigrantów jest efektem działalności zorganizowanych grup przestępczych, które wsadzając imigrantów na małe łodzie i pontony narażają ich na niebezpieczeństwo.

Od początku tego roku w ten sposób do Wielkiej Brytanii przedostało się 44 711 osób, co jest wzrostem o prawie 57 proc. w stosunku do ubiegłego roku.