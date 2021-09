W. Brytania: Media: były asystent księcia Karola zapewnił order w zamian za dotację

Michael Fawcett, były asystent brytyjskiego następcy tronu księcia Karola, tymczasowo zrezygnował z funkcji szefa fundacji charytatywnej księcia w związku z doniesieniami prasowymi, według których w zamian za dotacje zapewnił odznaczenie dla saudyjskiego biznesmena.

"The Sunday Times" i "Mail on Sunday" podały w niedzielę, że saudyjski biznesmen Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz miał w 2016 roku zostać komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego (CBE) dzięki dotacjom przekazywanym na projekty, którymi była szczególnie zainteresowana The Prince's Foundation.

Osobą, którą miała koordynować przyjmowanie dotacji oraz zabiegi o przyznanie Saudyjczykowi orderu był Fawcett. W centrum kontrowersji ma być Dumfries House, pałac w Szkocji, który należy do fundacji. 51-letni Mahfouz otrzymał CBE z rąk księcia Karola podczas prywatnej ceremonii w Pałacu Buckingham w 2016 roku.

Jak zaznaczono, książę Karol nie był świadomy żadnego związku pomiędzy przekazywanymi przez Mahfouza darowiznami a otrzymanym przez niego odznaczeniem i został poinformowany o dochodzeniu, ale ze względu na bliskie związki z Fawcettem sprawa jest dla niego kłopotliwa.

Fawcett rozpoczął służbę na dworze królewskim w 1981 roku jako lokaj królowej, a następnie został asystentem księcia Karola. W 2003 roku został oczyszczony z zarzutów o uchybienia finansowe w związku ze sprzedażą królewskich prezentów. Zrezygnował po tym, jak w wewnętrznym raporcie skrytykowano prowadzenie dworu, ale kontynuował pracę jako freelancer i organizator wydarzeń pod patronatem księcia Karola. W 2018 roku został prezesem The Prince's Foundation, fundacji charytatywnej zajmującej się głównie wspieraniem edukacji.

Jeszcze przed publikacją tekstów przez "The Sunday Times" i "Mail on Sunday" Fawcett poinformował radę nadzorczą fundacji o swojej gotowości ustąpienia z funkcji prezesa na czas wyjaśniania tej sytuacji, a rada przyjęła tę propozycję. Mahfouz zaprzeczył, by doszło do jakichkolwiek nadużyć w związku z otrzymaniem przez niego orderu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński