W. Brytania: Media: ceny nieruchomości spadają najszybciej od 14 lat

Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii spadają najszybciej od 2009 roku – pisze we wtorek brytyjska prasa, powołując się na dane Nationwide Building Society. Przyczyną jest wysokie i rosnące oprocentowanie kredytów hipotecznych.

W lipcu ceny nieruchomości spadły rok do roku o 3,8 proc. co jest największym spadkiem od czasu kryzysu finansowego w 2009 roku. W chwili obecnej średnia cena domu w Wielkiej Brytanii to niemal 261 tys. funtów (1,34 mln zł), tj. około 13 tys. funtów mniej niż w sierpniu zeszłego roku.

Spadek cen spowodowany jest wysokim i stale rosnącym oprocentowaniem kredytów hipotecznych, które stanowią wyzwanie dla potencjalnych nabywców.

"Koszty kredytów hipotecznych osiągnęły w lipcu najwyższy poziom od 15 lat, ponieważ pożyczkodawcy zmagali się z inflacją i niepewnością co do stóp procentowych ustalanych przez Bank Anglii" - pisze portal.

Jak twierdzi cytowany przez dziennik "Guardian" Robert Gardner, główny ekonomista Nationwide, wzrost stóp procentowych w ostatnich miesiącach sprawił, że potencjalnym nabywcom trudniej jest pozwolić sobie na kredyt hipoteczny na nowy dom.