W. Brytania: Media: gangi przemycające ludzi przez La Manche reklamują się na TikToku

Albańskie gangi zajmujące się przerzucaniem ludzi przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii otwarcie reklamują swoje usługi na TikToku, mimo że jest to wbrew regulaminowi tej platformy - ujawniła we wtorek wieczorem brytyjska stacja GB News.

Dochodzenie przeprowadzone przez GB News pokazuje, że na TikToku funkcjonują dziesiątki albańskich kont, na których zamieszczane są oferty przeprawy przez La Manche - za cenę nawet 5500 funtów - wraz z numerami kontaktowymi. Jeden z opublikowanych na tych kontach klipów pokazuje migawki z przemytniczej trasy - z Albanii, przez Brukselę, Paryż, Lille i Dunkierkę na francuski brzeg La Manche, inny - migrantów pozujących do selfie i wsiadających na łodzie - wraz z datami, a jeszcze inny - zdjęcia najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Londynie, jak Tower Bridge czy budynek parlamentu, by przekonać, że przerzucanie ludzi się udaje.

Na nagraniach zamieszczone są teksty w języku albańskim zachęcające do skorzystania z usług przemytników, takie jak: "Dziś wysłaliśmy z Dunkierki trzy tratwy z 60 osobami, jutro w drugą stronę", "5500 funtów w jedną stronę - jesteśmy najsilniejszą grupą we Francji", "Mamy kurs każdego dnia do końca lipca. Jesteśmy najlepszą grupą we Francji, która przerzuca ludzi. Cena to 5000 funtów, DM (wyślij bezpośrednią wiadomość - PAP) w sprawie następnego kursu", "Tylko za 4 tys. funtów, na co czekasz? Wyjazd dziś, jutro, kontakt poprzez DM", a nawet "Bezpośrednia linia Francja - Anglia codziennie o godzinie czwartej rano". Z kolei na jeszcze jednym klipie reklamowana jest "letnia wyprzedaż" - z ceną obniżoną do 3500 funtów.

Jak zaznacza GB News, nagrania są sprzeczne z regulaminem TikToka, głoszącym, że jego użytkownicy "nie mogą publikować, przesyłać na żywo lub w inny sposób rozpowszechniać żadnych treści na platformie, które stanowią, zachęcają lub zapewniają instrukcje dotyczące przestępstwa, lub niebezpiecznych działań mogących prowadzić do poważnych obrażeń, lub śmierci, lub samookaleczenia".

Informacje o wykorzystywaniu TikToka do reklamowania usług przemytniczych ujawnione zostały w tym samym dniu, w którym brytyjskie władze podały, że w poniedziałek przez kanał La Manche przedostało się do Wielkiej Brytanii 696 nielegalnych imigrantów, co jest najwyższą liczbą dobową w tym roku. Oznacza to, że łączna ich liczba od początku roku przekroczyła już 17 tys. i jest wysoce prawdopodobne, że zeszłoroczny rekord - 28 526 osób - zostanie znacząco pobity.

Brytyjski rząd od dawna wskazuje, że przemytem nielegalnych imigrantów przez La Manche zajmują się wyspecjalizowane gangi, a osoby, które korzystają z ich pośrednictwa - płacąc za to duże pieniądze - w zdecydowanej większości nie są uchodźcami uciekającymi przed wojną czy prześladowaniami.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński