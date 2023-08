W. Brytania: Media: imigrantów zabrano z barki dopiero cztery dni po wykryciu legionelli

Dopiero po czterech dniach po wykryciu na barce "Bibby Stockholm" bakterii legionelli ewakuowano zakwaterowanych na niej nielegalnych imigrantów - podała w poniedziałek stacja Sky News. Budząca od początku kontrowersje barka staje się powodem coraz większego kryzysu wizerunkowego dla brytyjskiego rządu.

W piątek ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało o profilaktycznym przeniesieniu wszystkich 39 nielegalnych imigrantów zakwaterowanych dotychczas na zacumowanej w porcie w Portland na południu Anglii barki z powrotem na stały ląd, gdyż w wodzie wykryto bakterię legionelli. Wywołuje ona legionellozę, nazywaną też chorobą legionistów, która jest ciężką zakaźną chorobą dróg oddechowych.

Ale jak ujawniła Sky News, bakterię wykryto już w poprzedni poniedziałek, 7 sierpnia, czyli w dniu, w którym pierwsi imigranci trafili na barkę, lecz w efekcie problemów z przepływem informacji pomiędzy lokalnymi władzami hrabstwa Dorset, firmą będącą operatorem barki i MSW dopiero w czwartek wieczorem podjęto decyzję o ewakuacji migrantów, która ostatecznie odbyła się następnego dnia rano.

W poniedziałek minister zdrowia Steve Barclay oświadczył, że żaden z migrantów nie wykazuje objawów choroby i jego zdaniem powinni oni wrócić na barkę. Z kolei rzecznik premiera Rishiego Sunaka zapewnił, że szef rządu nadal ma zaufanie do minister spraw wewnętrznych Suelli Braverman, choć dodał, iż należy wyciągnąć wnioski z tego zdarzenia. Jednak nawet część posłów rządzącej Partii Konserwatywnej przyznaje, że sprawa "Bibby Stockholm" staje się wizerunkową katastrofą dla rządu i nie wzbudza przeświadczenia co do skuteczności walki z nielegalną imigracją.

Barka "Bibby Stockholm" i dawne bazy wojskowe mają być według rządu sposobem na częściowe przynajmniej rozładowanie wynajmowanych przez rząd hoteli, w których kwaterowani są nielegalni imigranci. Według danych MSW na koniec czerwca w hotelach przebywało ponad 50,5 tys. nielegalnych imigrantów, co kosztuje budżet państwa ok. 6 mln funtów dziennie.

Docelowo na "Bibby Stockholm" ma przebywać 506 osób, wyłącznie samotnych mężczyzn w wieku 18-65 lat, ale rozpoczęcie przenoszenia ich na barkę było dwukrotnie przekładane i zaczęło się dopiero w przed tygodniem, wskutek czego trafiło tam tylko 39 osób, które i tak trzeba było przenieść z powrotem z powodu bakterii legionelli. A jej wykrycie stało się argumentem dla organizacji pozarządowych, które sprzeciwiają się umieszczaniu na barce nielegalnych imigrantów, twierdząc, że jest to działanie niehumanitarne.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński