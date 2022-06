W. Brytania: Media: jedyny portret królowej na jubileusz wykonała polska malarka

Jedyny portret brytyjskiej królowej Elżbiety II z okazji Platynowego Jubileuszu jej panowania wykonała polska malarka Barbara Kaczmarowska Hamilton - poinformował portal BritishPoles.

Kaczmarowska Hamilton to pochodząca z Sopotu portrecistka, absolwentka gdańskiej ASP, która od kilkudziesięciu lat mieszka i tworzy w Londynie. Na przestrzeni lat wykonała liczne portrety znanych osób. Z polskiego środowiska w Londynie byli to m.in. książę Jan Sapieha i jego żona Maria, książę Eugeniusz Lubomirski, prezydent RP na uchodźstwie Edward Raczyński, Irena Anders.

Jak pisze BritishPoles, poprzez malarstwo artystka dotarła do brytyjskiej arystokracji. Pierwszą portretowaną przez nią osobą z rodziny królewskiej był książę Kentu Michał. Obraz spodobał się na tyle, że pojawiły się następne zamówienia. Tym dotychczas najważniejszym - i ulubionym, jak często podkreśla - był portret królowej matki. Kaczmarowska Hamilton poznała ją na zamku Mey w Caithness na północy Szkocji, gdzie po sąsiedzku znajdowała się posiadłość siostry jej męża, który jest Szkotem. Matka Elżbiety II w trakcie wykonywania portretu miała 101 lat, a obraz wisi teraz w Instytucie Sikorskiego w Londynie. Pozowali jej też córka królowej księżniczka Anna, kuzyn królowej książę Kentu Edward czy ówczesna żona księcia Andrzeja, Sarah.

Przed głównymi obchodami 70-lecia panowania Elżbiety II zaproszono Barbarę Kaczmarowską Hamilton na zamek w Windsorze, by namalowała królową. Jak informuje portal, została przyjęta bardzo serdecznie, a królowa okazała się osobą niezwykle ciepłą, pogodną i rozmowną. Artystka dokończyła portret w swoim londyńskim studio w South Kensington. Królowa zobaczyła już gotowy portret na zdjęciu i zażyczyła sobie, by wisiał u niej na zamku w Windsorze, gdzie trafił dokładnie na początek obchodów Platynowego Jubileuszu, której trwają od czwartku do niedzieli.

Oprócz portretu namalowanego przez polską malarkę, w przededniu obchodów zaprezentowano też nowy portret fotograficzny Elżbiety II, którego autorem jest Ranald Mackechnie.