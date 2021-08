W. Brytania: Media: już 50 razy zmieniano przepisy dotyczące podróży zagranicznych

Od czasu pierwszego lockdownu w marcu 2020 roku przepisy dotyczące zasad przyjazdu do Anglii, kwarantanny i wykonywanych testów na obecność koronawirusa zmieniały się już 50 razy - wyliczyła w sobotę agencja prasowa PA.

Podobna liczba zmian miała miejsce w przypadku przyjazdów do Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, bo choć ich rządy same ustalają przepisy, to zazwyczaj odzwierciedlają one te, które rząd brytyjski wprowadza dla Anglii.

Od czasu wprowadzenia w maju systemu oznaczenia krajów w zależności od panującego tam zagrożenia epidemicznego kolorami zielonym, żółtym i czerwonym listy aktualizowane są co trzy tygodnie, choć czasem niektóre kraje przesuwane są szybciej, a wcześniej, gdy pomiędzy lipcem 2020 a styczniem 2021 roku istniała lista korytarzy podróżnych wolnych od kwarantanny, zmieniana była niemal co tydzień. Ponadto pomiędzy styczniem a majem tego roku wszelkie wyjazdy zagraniczne były dopuszczone jedynie z uzasadnionych powodów, a dodatkowo zmieniały się wymogi odnośnie testów wymaganych przed i po przyjeździe.

Branża turystyczna od dawna wskazuje, że często zmieniające się przepisy zniechęcają ludzi do podróżowania, a z powodu nagłych zmian wiele osób zdecydowało się na nagłe skrócenie wyjazdów, by uniknąć kwarantanny. Jak przypominają brytyjskie media, nagłą zmianą przepisów zaskoczony został nawet brytyjski minister transportu Grant Shapps, który zwykle te zmiany ogłasza - w zeszłym roku, gdy był na wakacjach w Hiszpanii została ona po zaledwie 16 dniach skreślona z listy korytarzy podróżnych, co oznacza, że musiał odbyć kwarantannę po powrocie.

Zgodnie z obecnymi przepisami, do krajów z zielonej listy mogą wyjechać bez obowiązku kwarantanny po powrocie wszyscy, niezależnie od tego, czy zostali zaszczepieni, czy też nie. Jednak wszyscy muszą wykonać jeden test na obecność koronawirusa przed powrotem do Wielkiej Brytanii i jeden po powrocie. Osoby w pełni zaszczepione mogą wyjechać bez kwarantanny po powrocie także do krajów z żółtej listy, ale też muszą wykonać testy - jeden przed powrotem i jeden po. Natomiast osoby niezaszczepione w przypadku wyjazdu do krajów z żółtej listy muszą odbyć 10-dniową kwarantannę w domu i wykonać trzy testy - jeden przed powrotem i dwa po (lub trzy, jeśli chcą skrócić kwarantannę). Natomiast powrót z krajów z czerwonej listy wiążę się z bezwzględnym obowiązkiem płatnej kwarantanny w wyznaczonym hotelu, nawet jeśli ktoś jest w pełni zaszczepiony, oraz trzech testów. Koszt kwarantanny, która trwa 10 pełnych dób, to 2285 funtów.

Ponadto od 2 sierpnia osoby, które zostały w pełni zaszczepione w Unii Europejskiej, państwach EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein), w Stanach Zjednoczonych, a także w Andorze, Monako i Watykanie, mogą przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii bez konieczności odbycia kwarantanny.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński