W. Brytania: Media: koncern tytoniowy BAT pracuje nad szczepionką przeciw Covid-19

Koncern tytoniowy British American Tobacco dołączył do firm próbujących opracować szczepionkę przeciwko Covid-19 - chce stworzyć potencjalny antygen w genetycznie modyfikowanych roślinach tytoniu - pisze w środę brytyjska prasa.

Jak poinformowała w środę firma, szczepionka jest opracowywana wraz z jej amerykańską spółką zależną Kentucky BioProcessing (KBP), która się zajmujące się biotechnologią i obecnie szczepionka znajduje się w fazie testów przedklinicznych. BAT ma nadzieję produkować od czerwca od 1 do 3 milionów dawek tygodniowo.

Firma wyjaśniła, że KBP niedawno sklonowała część sekwencji genetycznej Covid-19, co doprowadziło do powstania potencjalnego antygenu - substancji, która pomaga organizmowi produkować przeciwciała. Antygen ten został wprowadzony do roślin tytoniu w celu rozmnażania; po zebraniu roślin jest oczyszczany do wykorzystania w badaniach przedklinicznych na zwierzętach.

Jak opisuje "The Times", potencjalna szczepionka wykorzystuje technologię roślin tytoniu, która według KBP ma przewagę nad "konwencjonalnymi metodami". Stwierdzono, że jest to szybszy proces, ponieważ elementy szczepionki kumulują się w roślinach tytoniu szybciej niż w "konwencjonalnych metodach"; jest potencjalnie bezpieczniejsza, ponieważ rośliny nie mogą być żywicielami patogenów wywołujących choroby; formuła szczepionki pozostaje stabilna w temperaturze pokojowej, a nie wymaga chłodzenia; oraz ma potencjał do zapewnienia skutecznej odpowiedzi immunologicznej w pojedynczej dawce.

"Opracowanie szczepionek to trudne i złożone zadanie, ale wierzymy, że dokonaliśmy znaczącego przełomu dzięki naszej technologii z roślinami tytoniu i jesteśmy gotowi do współpracy z rządami i wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby pomóc w wygraniu wojny z Covid-19" - powiedział dyrektor badań naukowych BAT David O'Reilly, którego cytują także "Financial Times" i "The Guardian".

Spółki tytoniowe mają obecnie ograniczone możliwości współpracy z rządami zgodnie z zasadami przyjętymi przez Światową Organizację Zdrowia, więc rządy mogą być zmuszone do ich omijania, aby współpracować z BAT. BAT zapowiedziała, że planuje skontaktować się z WHO.

Jak przypomina "Financial Times", w 2014 r. Kentucky BioProcessing opracowało ZMapp, szczepionkę przeciwko eboli, która pomogła opanować epidemię w Afryce Zachodniej. W tym samym roku grupa biotechnologiczna została przejęta przez firmę tytoniową Reynolds American, która z kolei w 2017 r. została kupiona przez BAT w ramach transakcji o wartości 49 mld dolarów, w efekcie czego powstała największa na świecie pod względem sprzedaży giełdowa firma tytoniowa. Do czasu epidemii koronawirusa, KBP koncentrowała się na nowej szczepionce przeciwko grypie, która ma wkrótce wejść w fazę pierwszych badań klinicznych.

Według stanu na 26 marca opracowana przez WHO lista potencjalnych szczepionek przeciw Covid-19 obejmowała 54 pozycje. Są na niej różne technologie, w tym antygeny białkowe, takie jak projekt BAT, genetycznie zmodyfikowane wirusy i szczepionki genetyczne, które mówią organizmowi ludzkiemu, aby sam wytwarzał antygeny wirusowe - wyjaśnia "FT".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński