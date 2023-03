W. Brytania: Media: książę William składa wizytę w Polsce, by podziękować brytyjskim i polskim żołnierzom

Książę William rozpoczął w środę dwudniową wizytę w Polsce. Następca tronu Wielkiej Brytanii chciał podziękować brytyjskim i polskim żołnierzom za ich służbę i dowiedzieć się więcej o tym, jaką opieką otoczono ukraińskich uchodźców - piszą brytyjskie media.

Książę Walii, którego podróż była do ostatniej chwili utrzymywana w tajemnicy ze względu na jego bezpieczeństwo, jest pierwszym członkiem rodziny królewskiej, który spotkał się w Polsce z żołnierzami - pisze brytyjski "Guardian".

"Chciałem tu przyjechać i osobiście podziękować wam za wszystko, co robicie, zapewniając wszystkim bezpieczeństwo i obserwując, co się dzieje" - powiedział do żołnierzy następca tronu, cytowany przez brytyjski dziennik.

Jak relacjonuje "Guardian", major Richard Kaye, który spotkał się z księciem, powiedział: "Jesteśmy tu, by chronić krytyczną krajową infrastrukturę w tym regionie. To absolutny przywilej móc gościć jego królewską wysokość księcia Walii i przywilejem jest to, że książę zdecydował się przyjechać tu i odwiedzić nas".

Dziennik "The Independent" zwraca uwagę, że wizyta księcia Walii w Polsce ma miejsce tuż po podróży chińskiego przywódcy Xi Jinpinga do Moskwy, gdzie urządził on wraz z prezydentem Władimirem Putinem "wyraźną manifestację solidarności" skierowanej przeciw Zachodowi.

Sky News pisze, że podróż następcy tronu to "wysłanie silnego sygnału Rosji w tym samym tygodniu, w którym chiński prezydent odwiedził Kreml".

BBC podaje, że wizytę następcy tronu w Polsce zorganizowano na prośbę strony brytyjskiej; przypomina też, że książę William wspiera Ukrainę od początku rosyjskiej inwazji, a podróż do Polski jest wyrazem tego poparcia.

Brytyjskie media przytaczają słowa księcia: "Fantastycznie jest być z powrotem w Polsce. Nasze narody łączą silne więzi (...). Jestem tu, ponieważ chciałem osobiście podziękować polskim i brytyjskim żołnierzom, którzy pracują razem w ramach bliskiego i kluczowego partnerstwa".

"Guardian" podaje, że po wylądowaniu w Warszawie następca tronu powiedział, że chce złożyć hołd inspirującej humanitarnej postawie Polaków, którzy "otworzyli swe serca w tym samym stopniu, co domy", dla uchodźców z Ukrainy.

Książę złożył wizytę w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. W spotkaniu z polskimi i brytyjskimi żołnierzami uczestniczył wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Telewizja Sky News zwraca uwagę, że żaden inny członek brytyjskiej rodziny królewskiej "nie znalazł się tak blisko wojny" jak książę William i przypomina, że Rzeszów stał się "logistyczną bramą wiodącą na Ukrainę, skąd wysyłana jest większość zachodniej broni" dla tego kraju.

"Chociaż członkowie rodziny królewskiej nie mogą angażować się bezpośrednio w politykę, ich +soft power+ wywiera istotny wpływ" - dodaje Sky News.

Książę Walii o swojej wizycie poinformował również na swoich oficjalnych kontach w mediach społecznościowych. "Dzisiaj po południu, po przyjeździe do Polski, spotkałem się z brytyjskimi i polskimi żołnierzami, od których usłyszałem o ich niezwykłej pracy na rzecz Ukrainy" - napisał książę po spotkaniu z żołnierzami na Instagramie i Twitterze. "W imieniu nas wszystkich dziękuję" - podkreślił brytyjski następca tronu.

W czwartek książę William spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, będzie też rozmawiał z ukraińskimi uchodźcami.