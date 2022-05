W. Brytania: Media: niesławny bohater imprez na Downing Street będzie ambasadorem

Jeden z niesławnych bohaterów afery wokół imprez na Downing Street w czasie restrykcji covidowych, były prywatny sekretarz premiera Borisa Johnsona, ma zostać ambasadorem Wielkiej Brytanii w Arabii Saudyjskiej - ujawniła w środę stacja Sky News.

Martin Reynolds był nadawcą ujawnionego w styczniu przez stację ITV maila do ponad 100 pracowników biura premiera, w którym zachęcał ich do tego, by korzystając z ładnej pogody przyszli na spotkanie przy drinkach w ogrodzie rezydencji premiera, przynosząc ze sobą własny alkohol.

Spotkanie odbyło się 20 maja 2020 roku, gdy restrykcje covidowe zezwalały na spotykanie się na świeżym powietrzu z maksymalnie jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego i to przy zachowaniu dwumetrowego dystansu. Wśród ok. 40 osób, które przyszły, był Johnson i jego żona Carrie. Johnson później przeprosił za krótki, ok. 20-minutowy udział w spotkaniu, zaś Reynolds na początku lutego złożył rezygnację.

Jest to jedno z 12 spotkań towarzyskich na Downing Street i w innych budynkach rządowych objętych policyjnym dochodzeniem, którego celem jest wyjaśnienie czy doszło tam do złamania restrykcji covidowych. Za udział w jednym z nich Johnson już został ukarany mandatem.

Sky News zaznacza, że nominacja Reynoldsa na stanowisko ambasadora nie jest jeszcze formalnie zatwierdzona, ale jak twierdzą dwa źródła tej stacji, należy się spodziewać, że obejmie on to stanowisko. Reynolds, zanim w październiku 2019 roku objął stanowisko prywatnego sekretarza Johnsona, był ambasadorem w Libii.

Jak zauważa Sky News, alkohol jest nielegalny w Arabii Saudyjskiej, choć ambasady mogą go sprowadzać na własny użytek w bagażu dyplomatycznym.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński