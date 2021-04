W. Brytania: Media: numer prywatnego telefonu Johnsona od 15 lat dostępny w internecie

Prywatny numer telefonu komórkowego brytyjskiego premiera Borisa Johnsona od 15 lat był dostępny w internecie - poinformowały w piątek brytyjskie media.

Numer został podany na dole komunikatu prasowego wydanego w 2006 r., gdy Johnson był w gabinecie cieni Partii Konserwatywnej odpowiednikiem wiceministra szkolnictwa wyższego. Dokument, w którym zachęcano dziennikarzy do kontaktowania się z nim pod numerem biura poselskiego lub jego telefonu komórkowego, był nadal dostępny w internecie w tym roku.

Sprawę jako pierwszy ujawnił plotkarski portal Popbitch, ale później stacje BBC News i Sky News potwierdziły, że jest to ten sam numer, którego premier nadal używa. Brytyjscy ministrowie otrzymują służbowe telefony komórkowe, gdy zaczynają pracę w rządzie, ale mogą zachować swoje prywatne.

W ostatnich tygodniach pośród szerszych pytań o lobbing w rządzie Johnson był krytykowany za sposób, w jaki korzysta z telefonu komórkowego, gdyż wyciekły SMS-y, które wymieniał z biznesmenem Jamesem Dysonem oraz saudyjskim następcą tronu Mohammedem bin Salmanem.

Dziennik "Daily Telegraph" podał niedawno, że szef brytyjskiej służby cywilnej Simon Case zasugerował Johnsonowi zmianę numeru telefonu, ponieważ jest on zbyt powszechnie znany. Z kolei "The Times" doniósł w zeszłym tygodniu, że osoba ubiegająca się o zasiłek skontaktowała się kiedyś bezpośrednio z premierem, prosząc go o pomoc w sprawie swojego wniosku; numer telefonu premiera dostał od znajomego.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński