W. Brytania: Media: ojciec premiera Johnsona stara się o francuskie obywatelstwo

Stanley Johnson, ojciec premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, powiedział w czwartek w rozmowie ze stacją RTL, że będzie się starał o francuskie obywatelstwo. "Zawsze będę Europejczykiem" - podkreślił ojciec polityka, który sfinalizował proces brexitu.

"Tu nie chodzi o to, bym stał się Francuzem. Jeżeli dobrze rozumiem, jestem Francuzem. Moja matka urodziła się we Francji. Jej matka była Francuzką, podobnie jak jej dziadek" - mówił po francusku Stanley Johnson w wywiadzie dla RTL. "Dla mnie to kwestia potwierdzenia praw, które już mam i z których bardzo się cieszę" - dodał.

Ojciec premiera, który zakończył 47-letnią obecność Wielkiej Brytanii we Wspólnotach Europejskich, był jednym z pierwszych brytyjskich urzędników wysłanych do Brukseli po przystąpieniu tego kraju do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1973 roku - przypomina AFP.

80-letni dziś Stanley Johnson pracował w Komisji Europejskiej, był też deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Opowiadał się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w UE. Po referendum brexitowym w 2016 roku zmienił zdanie i wspierał politykę swojego syna - zauważają agencje.

"To pewne, że zawsze będę Europejczykiem. Nie możesz powiedzieć Anglikowi +ty nie jesteś Europejczykiem+. Europa to coś więcej niż wspólny rynek, więcej niż Unia Europejska. Ale mówiąc o tym, posiadanie takiego związku z Unią Europejską (obywatelstwa kraju członkowskiego - PAP) jest istotne" - podkreślił Johnson senior.

Od 1 stycznia 2021 roku ostatecznie wejdą w życie wszystkie konsekwencje opuszczenia przez Wielką Brytanię UE; obywatele tego państwa utracą więc prawo do swobodnego osiedlania się i podejmowania pracy w 27 krajach Wspólnoty - przypomina Associated Press.