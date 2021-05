W. Brytania: Media: ponad 8700 osób zmarło na Covid-19 po zakażeniu się w szpitalach

Ponad 8700 pacjentów zmarło w Anglii z powodu koronawirusa po zakażeniu w szpitalach, do których trafili z powodu innych dolegliwości - podaje we wtorek dziennik "Guardian", przywołując dane uzyskane z publicznej służby zdrowia NHS.

Według tych danych, od marca 2020 r. koronawirusem w szpitalach w Anglii prawdopodobnie lub na pewno zakaziło się 32 307 osób, z czego 8747 zmarło. Oznacza to, że 27,1 proc. zakażeń nabytych w szpitalach zakończyło się zgonem w ciągu 28 dni od stwierdzenia obecności koronawirusa.

Prawdopodobnie faktyczne liczby są jeszcze wyższe, bo na zapytanie "Guardiana", wystosowane na podstawie prawa do informacji, odpowiedziało tylko około dwie trzecie regionalnych oddziałów publicznej służby zdrowia. Choć NHS England od sierpnia ubiegłego roku publikuje dane na temat zakażeń koronawirusem w szpitalach, nie są publikowane żadne statystyki, ile osób w wyniku tego zmarło.

Liczba 8747 zgonów obejmuje osoby, które zmarły w szpitalu i już po wypisaniu. Nie ma natomiast rozróżnienia pomiędzy tymi, którzy zmarli bezpośrednio z powodu Covid-19 oraz tymi, w przypadku których Covid-19 przyczynił się do śmierci pogarszając inny problem zdrowotny.

Oddziały NHS są zobowiązane do monitorowania, ile osób zakaziło się koronawirusem w ich szpitalach. Jeśli ktoś uzyska pozytywny wynik testu między 8. a 14. dniem pobytu w szpitalu, uznawane jest to za prawdopodobne zakażenie szpitalne. Każdy pacjent z pozytywnym wynikiem testu w 15 dni lub więcej po przyjęciu do szpitala jest uznawany za pewny przypadek zakażenia szpitalnego.

Jak przypomina "Guardian" szefowie NHS i wyżsi rangą lekarze ostrzegali na początku pandemii, że szpitale nie radziły sobie z powstrzymaniem rozprzestrzeniania się Covid-19 z powodu niedoboru pojedynczych pokoi, braku środków ochrony osobistej i niewystarczających możliwości w zakresie testowania personelu i pacjentów.

"Wszyscy byliśmy dumni z NHS w ciągu ostatniego roku, ale te nowe liczby są druzgocące i stawiają trudne pytania, czy odpowiednie kontrole w zakresie zakażeń szpitalnych były na miejscu" - powiedział Jeremy Hunt, były konserwatywny minister zdrowia, a obecnie przewodniczący komisji zdrowia w Izbie Gmin.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński