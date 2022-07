W. Brytania: Media: premier Johnson przed odejściem planuje pożegnalną wizytę w Kijowie

Brytyjski premier Boris Johnson planuje przed odejściem ze stanowiska na początku września jeszcze raz pojechać do Kijowa i spotkać się tam z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - ujawnił "The Sunday Telegraph".

Jak ujawnia gazeta, temat ewentualnej wizyty został poruszony podczas piątkowej rozmowy telefonicznej obu polityków. Będą oni ponownie rozmawiać w nadchodzącym tygodniu.

"On naprawdę czuje ciężar odpowiedzialności będąc największym sojusznikiem (Zełenskiego). Nie może po prostu odejść, nie upewniwszy się, że świat go popiera. Ma nadzieję, że zobaczy go ponownie przed opuszczeniem urzędu" - powiedział cytowany przez gazetę współpracownik Johnsona.

Od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę Johnson złożył dwie wizyty w Kijowie - w kwietniu oraz w czerwcu. Podczas tej drugiej ogłosił program szkoleń ukraińskich żołnierzy na terenie Wielkiej Brytanii. W kończącym się tygodniu Johnson był na jednym z poligonów, w hrabstwie North Yorkshire, gdzie obserwował szkolenia Ukraińców, a w nawet w niektórych elementach brał czynny udział m.in. rzucając granatami.

Johnson odejdzie ze stanowiska premiera 6 września, dzień po tym, jak kierowana przez niego Partia Konserwatywna ogłosi, kto z dwójki Liz Truss i Rishi Sunak wygrał partyjne wybory i zostanie jej nowym liderem.