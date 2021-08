W. Brytania: Media: przez ewakuację z Afganistanu kolejki na brytyjskich lotniskach

Ubocznym skutkiem operacji ewakuowania ludzi z Afganistanu okazały się długie kolejki, w których pasażerowie musieli czekać w poniedziałek na brytyjskich lotniskach, bo oddelegowana do niej została część personelu straży granicznej - informują we wtorek media.

Według cytowanych przez gazety relacji pasażerów, w terminalach na Heathrow czynne było tylko co czwarte stanowisko kontroli, wskutek czego niektórzy z podróżnych czekali w kolejce nawet cztery godziny.

Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych potwierdziło, że braki w obsadzie spowodowane były tym, że część pracowników straży granicznej uczestniczyła w operacji ewakuacyjnej w Afganistanie, gdzie sprawdzała, którzy z potencjalnych uchodźców mają podstawy do tego, by zostali przesiedleni do Wielkiej Brytanii. W ciągu dwutygodniowej, zakończonej w sobotę operacji, brytyjskie wojska ewakuowały ponad 15 tys. osób, w tym ponad 8000 Afgańczyków.

Na problem z brakiem funkcjonariuszy straży granicznej nałożyły się jeszcze dwie inne sprawy zwiększające ruch pasażerski - poniedziałek był w Wielkiej Brytanii dniem wolnym od pracy i od tego samego dnia rano kolejne siedem państw i terytoriów trafiło na tzw. zieloną listę podróżną, czyli tych, po przyjeździe z których nie trzeba odbywać kwarantanny niezależnie od tego, czy dana osoba jest zaszczepiona, czy nie.