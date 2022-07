W. Brytania: Media: Rosja straciła inicjatywę w walce o Donbas

Rosja definitywnie straciła inicjatywę w walce o Donbas na wschodzie Ukrainy - uważają przedstawiciele zachodnich władz, na których powołuje się w środę brytyjska stacja Sky News.

Jeden z przedstawicieli władz, którego tożsamości telewizja nie podaje, uważa, że wojska rosyjskie nie zdobędą Donbasu w "najbliższej przyszłości", ale przy tym - według niego - Rosjanie "się tak po prostu nie poddadzą i nie wrócą do domu".

Źródła Sky News zwracają uwagę na zmienne fazy wojny w Ukrainie i zaznaczają, że Rosja ma możliwość "adaptowania się".

Wcześniej w tym miesiącu źródła podkreślały, że wojska rosyjskie robią "prawdziwe postępy" na drodze ku przejęciu kontroli nad Donbasem.

W środę przedstawiciele zachodnich władz powiedzieli natomiast, że Rosja "definitywnie straciła inicjatywę" w walce o ten region. Dojście do granic administracyjnych obwodu donieckiego to "minimalny polityczny cel kampanii o Donbas" - zauważono. Jednak - jak dodano - wydaje się to "coraz bardziej nieprawdopodobne", że dojdzie do tego w najbliższych kilku miesiącach.