W.Brytania: Media: Sunak chce zwiększyć wydatki obronne kosztem pomocy zagranicznej

Brytyjski minister finansów Rishi Sunak chce przekierować część pieniędzy przeznaczanych na pomocą zagraniczną na zwiększenie wydatków na wywiad i poprawę możliwości obronnych kraju - podał w środę dziennik "The Times".

Według gazety Sunak powiedział pozostałym członkom rządu, że zwiększone wydatki na cele wojskowe i wywiadowcze muszą pochodzić z budżetu pomocowego. Brytyjski rząd jest ustawowo zobowiązany do przekazywania 0,7 proc. PKB na pomoc zagraniczną, co w bieżącym roku finansowym, zanim zaczęła się spowodowana koronawirusem recesja, oznaczałoby kwotę 15,8 mld funtów.

W listopadzie ma się zakończyć zlecony przez premiera Borisa Johnsona całościowy przegląd polityki zagranicznej, obronnej i bezpieczeństwa, którego celem jest lepsze dostosowanie podejmowanych działań i wydawanych pieniędzy do aktualnych interesów kraju i potencjalnych zagrożeń. Jednak unowocześnienie brytyjskich zdolności militarnych, które ma być efektem tego przeglądu, jest zagrożone wskutek kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa.

"Minister (Sunak) wyraził się jasno, że jeśli zalecenia z przeglądu nie będą neutralne pod względem kosztów, to słuszne jest, aby wszelkie dodatkowe wydatki pochodziły z 0,7 proc." - mówi cytowane przez "The Times" źródło rządowe.

Według źródeł gazety Sunak uważa, że należy zrezygnować z obietnicy wydawania 0,7 proc. PKB na pomoc zagraniczną lub przedefiniować ją tak, aby pieniądze mogły zostać wydane na szerszy zestaw programów. Jednak sprzymierzeńcy Sunaka przyznają, że jakiekolwiek przedefiniowanie uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym definicji wydatków na pomoc wymagałoby zmian w prawie zawierającym zobowiązanie 0,7 proc. i mogłoby być prawie tak samo sporne jak każda decyzja o jego zniesieniu.

Jak zaznacza "The Times", Sunak jeszcze nie uzyskał dla swojego pomysłu poparcia Johnsona ani innych ministrów, a jeśliby została zmniejszona kwota przeznaczana na pomoc, niektórzy ministrowie chcieliby te środki wykorzystać w inny sposób. Rzecznik Johnsona oświadczył we wtorek, że rząd podtrzymuje zobowiązanie do przekazywania 0,7 proc. PKB na pomoc zagraniczną i nie ma żadnych zmian w tej polityce.

Zapytany w środę tę sprawę minister spraw zagranicznych Dominic Raab, którego resort wchłonął we wtorek ministerstwo ds. rozwoju międzynarodowego, zapewnił, że istniejące zobowiązania do przekazywania 0,7 proc. na pmoc zagraniczną będą honorowane.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński