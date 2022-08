W. Brytania: Media: sześciu pozostawionych afgańskich tłumaczy pozwało brytyjski rząd

Co najmniej sześciu afgańskich tłumaczy, pracujących w przeszłości dla brytyjskiej armii, których nie udało się ewakuować w zeszłym roku po przejęciu władzy w Afganistanie, wystąpiło na drogę prawną przeciw rządowi w Londynie - podała w poniedziałek stacja Sky News.

Są oni wśród ok. 750 Afgańczyków, którzy jak się uważa, nadal przebywają w swoim kraju, mimo że dostali zgodę na relokację do Wielkiej Brytanii. Jak powiedział Sky News ich prawnik, obsługa programu ARAP, którym objęci byli współpracownicy brytyjskich wojsk, była chaotyczna i wnioski czterech z tej szóstki początkowo zostały odrzucone.

Jeden z tłumaczy, któremu nie udało się dostać na lot ewakuacyjny w sierpniu zeszłego roku, powiedział Sky News, że dopiero w lutym tego roku jego wniosek został zatwierdzony, a w maju powiedziano mu, by czekał na instrukcje w sprawie wydostania się z Afganistanu, poprzez jeden z krajów sąsiednich, ale wciąż ich nie dostał. Jak dodał, cały czas się ukrywa.

Program ARAP został uruchomiony w kwietniu 2021 r., na cztery miesiące przed przejęciem władzy w Afganistanie przez talibów. Do tej pory w ramach tego programu sprowadzono ponad 10 tys. osób, w większości w czasie operacji Pitting w sierpniu zeszłego roku, w ramach której brytyjskie wojska ewakuowały z Afganistanu ponad 15 tys. osób, w tym także Brytyjczyków i obywateli państw trzecich. Oprócz tego brytyjski rząd zobowiązał się do sprowadzenia do kraju 20 tys. obywateli Afganistanu, którzy pod rządami talibów są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński