W. Brytania: Media: w Izraelu zginęło lub zaginionych jest ponad 10 Brytyjczyków

Ponad 10 obywateli brytyjskich jest zaginionych po atakach palestyńskiego Hamasu w Izraelu i istnieje obawa, że nie żyją - podały w poniedziałek, powołując się na oficjalne źródła, stacje BBC i Sky News.

Jak do tej pory jedyną potwierdzoną ofiarą śmiertelną z brytyjskim obywatelstwie jest 20-letni Nathaniel Young, który służył w izraelskiej armii. O jego śmierci informowano już w niedzielę. Również w niedzielę pojawiły się obawy, co do losów dwóch innych Brytyjczyków.

W trwających od soboty atakach Hamasu na Izrael zginęło ponad 700 mieszkańców tego kraju, z kolei w izraelskich nalotach odwetowych na Strefę Gazy - co najmniej 560 Palestyńczyków.