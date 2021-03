W. Brytania: Media: w kwestii AstraZeneca państwa UE błędnie oceniają korzyści i ryzyko

Decyzje kolejnych państw, zwłaszcza w UE, by wstrzymać podawanie szczepionki AstraZeneki z powodu nieudowodnionych jej związków z powstawaniem zakrzepów krwi to błędna ocena korzyści i zagrożeń, która spowoduje więcej zgonów - oceniają brytyjskie media i eksperci.

Zarówno w komentarzach gazet, jak i ekspertów podkreśla się, że przywódcy UE i państw unijnych, wstrzymując szczepienia produktem koncernu AstraZeneca bez dowodów naukowych, powodują wzrost nieufności społecznej do wszystkich szczepionek, a w ogólnym rozrachunku zwiększają liczbę zgonów z powodu Covid-19.

"Nawet najsurowsi krytycy poczynań (premiera Wielkiej Brytanii) Borisa Johnsona w kwestii pandemii przyznają, że brytyjski program szczepień odniósł sukces. Ponad 24 miliony osób dostało przynajmniej jeden zastrzyk. Niestety tempo szczepień w Unii Europejskiej było mniejsze, częściowo z powodu nadmiernej ostrożności w odniesieniu do możliwych skutków ubocznych szczepionki AstraZeneki" - pisze w środę w komentarzu redakcyjnym "The Times".

"Sformułowanie +zasada ostrożności+ zostało niesłusznie przywołane, aby usprawiedliwić powolne wprowadzanie szczepionki. (...) jest to na swój sposób nieodpowiedzialna reakcja na nieuzasadnione obawy i będzie kosztować życie. Ludzie, którzy byliby chronieni, gdyby szybko do nich dotarto (ze szczepionką), teraz zakażą się koronawirusem. Spowoduje to zgony, których można było uniknąć" - podkreśla gazeta.

W podobnym tonie komentuje sprawę "Financial Times". "Poza skutkiem w postaci wzrostu nieufności do szczepionek wydaje się dziwne, aby nadać większą wagę nieudowodnionemu - i jak twierdzą biolodzy, mało prawdopodobnemu - związkowi między szczepionką AZ a zakrzepami krwi niż faktowi, że zawieszenie szczepień zabije ludzi, którzy w przeciwnym razie byliby chronieni przed ciężkim przebiegiem Covid-19" - pisze w gazeta w komentarzu redakcyjnym.

Jak dodaje, nawet jeśli w najgorszym przypadku dalsze badania dowiodą, że szczepionki mogą powodować rzadkie, śmiertelne skutki uboczne, niekoniecznie będzie to uzasadniało zaprzestanie szczepień, a raczej przeprowadzenie analizy ryzyka i korzyści. "Konieczne byłoby porównanie szacowanych zgonów i poważnych zachorowań wynikających ze stosowania szczepionek z dodatkowymi zgonami i zachorowaniami spodziewanymi w związku z przypadkami Covid-19, którym szczepienia mogłyby zapobiec" - wskazuje "FT".

"Trudno jest zrozumieć, dlaczego tak wiele krajów zdecydowało się zaprzestać stosowania szczepionki. Wiele z tych krajów przechodzi przez trzecią falę (epidemii), a zaprzestając stosowania szczepionki, w rzeczywistości powodują więcej problemów. Nieużywanie szczepionki doprowadzi bezpośrednio do zwiększenia występowania infekcji, a ludzie będą umierać w konsekwencji tych decyzji" - powiedział w rozmowie z radiem BBC prof. Jeremy Brown, członek brytyjskiej Wspólnej Komisji ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI).

"(Kraje te - PAP) przyjęły zasadę ostrożności, aby nie szkodzić, i zastosowały ją w niewłaściwy sposób - rozważając niestosowanie szczepionki, podczas gdy w rzeczywistości powinno się nadal ją stosować, chyba że istnieją niezwykle ważne powody, aby tego nie robić" - dodał.

Kent Woods, były dyrektor brytyjskiej agencji regulacji leków MHRA, w rozmowie z BBC przypomniał, że w ostatnich dniach w Unii Europejskiej z powodu Covid-19 umiera ok. 2000 osób dziennie. "Chociaż kuszące jest twierdzenie, że organy regulacyjne w tych krajach działają w celu zwiększenia bezpieczeństwa, uważam, że postępują wręcz przeciwnie. Myślę, że w rzeczywistości zwiększają ryzyko dla ludności w obliczu bardzo poważnej pandemii" - powiedział.

